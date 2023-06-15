بترول الصعيد.. فيلم وثائقي يعرض مراحل تصنيع العسل الأسود بصعيد مصر

أطلق مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرج بعنوان "بترول الصعيد" للتعريف بالعسل لأسود بداية من مرحلة قصب السكر انتهاءً باستخراج العسل منه.

يسلط فيلم بترول الصعيد الضوء على المراحل المختلفه لصناعة العسل، بدءً من جني محصول قصب السكر من الأراضي الزراعية الي العصارة لتحويله الي العسل الاسود

مراحل استخراج العسل الأسود

يمر العسل الأسود بأربعة مراحل، المرحلة الأولى يتم نقل قصب السكر على ماكينة عصر العيدان لتحويله الي عصير خام يوضع في أحواض كبيرة

مشروع تخرج بترول الصعيد

المرحلة الثانيه،هي مرحلة نزع جميع الشوائب، ويتم وضع عصير قصب السكر في حوض آخر تحت درجة حراره عاليه لازالة جميع الشوائب

المرحلة الثالثة يعد فترة معينه يتم نقل عصير قصب السكر الي حوض آخر تحت درجة حرارة أعلى من الأولى لكي يصبح عسلا اسود

المرحلة الرابعة، ينقل العسل الأسود بواسطة عامل الي اخر حوض ويتم تعبئة العسل وبيعه للمستهلكين.

شارك في المشروع كلا من: بسام سليم، شريف أبو سديرة، أحمد على أحمد، بركات أشرف، عبد الرحمن أسامه، السيد محمود، رشدي محمد.