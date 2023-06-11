استغلال الوقت وتحقيق الأهداف.. “وصول” مشروع تخرج بإعلام الأزهر

دشن طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، برنامج تلفزيوني يمتزج بفيلم درامي باسم “الوصول”، يحكون فيه قصة كفاح، لم يفرق فيها سوى العزيمة على الوصول إلى الهدف وتحقيق الحلم، والوقت الذي قضي في تحقيقه، فما بين بداية القصة ونهايتها مجموعة من الأيام والأشهر والسنوات، ليجد البطل في النهاية أنه أصبح صاحب شهرة واسعة، وتتهافت الناس عليه لالتقاط صورة، أو إعطاء تحية، في رسالة من الطلاب لبيان مدى أهمية استغلال الوقت في تحقيق الأهداف، وأن «لكل مجتهد نصيب».

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جلس ذات يوم في غرفته وحيدًا، حيث الصور واللوحات تملأ الجدران، تقع عينه تارة على صورة لإعلامي مشهور، أو صاحب قلم ورسالة، فتمر الخواطر على رأسه بأن يكون ذات يوم واحد من هؤلاء، ولكن ذلك ليس سهلًا، فالأمر يحتاج كثيرَ جدٍ وعناء، وذلك هو الواقع نفسه الذي عاشه منذ طفولته، إذ ترك لهو الأطفال واستهتار الشباب، ليعوضه بشيء يبني له مستقبله، ثم تمر الأيام ويزداد الحِمل على كاهله، ويزداد الحُلم اتساعًا، وتمر السنون فيجد نفسه في المكان الذي لطالما حلم أن يكون فيه.

أصل فكرة مشروع التخرج

يروي حاتم عبد الباسط، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الإعلام، وأحد أعضاء المشروع الذين يتكون من 7 طلاب، سبب الوقوف على هذه القصة، وكواليس إخراجها وتحويلها إلى عمل درامي، بأنها جاءت إليهم بسبب ما يرونه من خور عزيمة الشباب، في محاولة منهم لرفع همتهم، وتعريفهم بأهمية استغلال الوقت الاستغلال الأمثل: «قررنا ننفذ عملا دراميا، نقدر من خلاله نوصل رسالة تحث الشباب على الهمة والسعي لتحقيق الأهداف، وده كله بإخراج احترافي وتمثيل بنقوم بيه احنا».

الهدف من المشروع

يلتقط محمد مجدي، أحد أعضاء المشروع، أطرافَ الحديث: «لا بد قبل تنفيذ فكرة أن يكون لها هدف نبيل، وده اللي خلانا نروح تجاه العمل الدرامي، لأن مفيش عمل يخلو من رسالة أو هدف، فكان مهم جدًا نوصل للشباب رسالة زي دي، وده طبعًا نابع مننا إحنا شخصيًا لأننا عايشين نفس عمر الفئة المستهدفة»، مضيفًا، أن العمر يمضي منا دون أن نشعر، فمن المهم أن نراعي هذا الوقت الذي يذهب هباءً، وأن نستغله أحسن استغلال، لأن بناء الذات يحتاج إلى جهد وعناء.

يتكون المشروع من حاتم عبدالباسط وعبد العزيز سلامة، ووائل ناصر، ويوسف ربيع، ومصطفى عبد الحميد، ومحمد مجدي، ومصطفى السيد، يشرف عليهم الدكتور أبو بكر واكد، المدرس بكلية الإعلام.

يحكي الفيلم وفقًا ليوسف ربيع، قصة رجل إعلامي شهير، بدأ حياته مع والده الذي يعمل في الحقل، فكان يصطحبه مع أذان الفجر لأداء الصلاة، ثم يذهبا معًا للعمل في حقلهم، حتى موعد الذهاب إلى المدرسة، ثم يكمل الطفل باقي يومه بالدروس والتعلم، وتطوير نفسه، ثم ما يلبث الأب العجوز حتى يغلبه كبر السن فلا يقوى على الحركة، فتقع المهمة كلها على عاتق الطفل الصغير وحده، حتى كبر واشتد عوده، ثم بدأت أحلامه تتبلور.

في مرحلة ما قبل الجامعة تتركز كل أحلام الشاب حديث السن، في الوصول إلى مكانة مرموقة في مجال الإعلام، فيشتري الصحف ويقرأها، ويتابع البرامج التليفزيونية ويتمحصها، ثم يبدأ في التعلم الذاتي، والتأهل للهدف الأسمى، كل ذلك وهو يترك وراءه لهو الشباب واستهتارهم، ولا تغريه سعادتهم العابرة، ثم تمر السنون ويأتي اليوم الذي استطاع فيه تحقيق أهدافه، فيستضيفه أحد مقدمي البرامج ليروي له قصته الزاخرة بالجد والاجتهاد، والعناء والتعب، خلال برنامج تلفزيوني، يمتزج طوال فترة العرض بالفيلم الدرامي