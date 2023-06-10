“أريحا”.. مشروع تخرج بإعلام السويس يقدم الدعم النفسي

أعد مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة السويس، مشروع تخرجهم حول الدعم النفسي لعدد من المرضى النفسيين، وأصحاب المعاناة النفسية، من خلال إنتاج فيلم درامي بعنوان "أريحا.. العودة للحياة".

"أريحا.. العودة للحياة".. فيلم درامي:

وأوضحت الطالبة حنين حسام، مساعد مصور الفيلم، أنه تم الاستعانة في تصوير هذا الفيلم بعدد من الممثليين، مشددة على أنه الفيلم يقدم الدعم النفسي للمرضى النفسيين، ولم يتطرق الفيلم الدرامي للحديث عن الأمراض النفسية كافة.

أريحا مشروع تخرج بإعلام السويس

وأشارت إلى أن الفيلم تتطرق لبعض الأمراض، وهى "أزمة تورت"، و"اضطراب ثنائي القطب"، و"ضحية الابتزاز الإلكتروني".

وكشفت عن الأماكن التي تم فيها تصوير "أريحا.. العودة للحياة"، مشددة على أن الحالة الأولى "أزمة تورت"، تم تصوير مشاهدها في أحد المدارس، إذ إن الشخص الذي كان يعاني من هذا الاضطراب هو طالب بالسنة النهائية بالجامعة وكان يخوض تجربة التدريب العملي للطلاب في إحدى المدارس، مما جعله يعاني من هذه الحالة، ليتعرض لبعض السخرية من التلاميذ في الفصل.

وأشارت إلى أنهم وخلال الفيلم تتطرقوا للحديث عن الابتزاز والتنمر الإلكتروني، الذي يعاني من الكثير خلال الفترة الحالية، وتم الاستعانة بفتاة لتجسيد هذا المعاناة، مشددة على أنه لا بد من تقديم الدعم الكامل، لزملاءنا وأصدقاءنا حال تعرضهم لأية سخرية أو تنمر من أي نوع.

أريحا مشروع تخرج بإعلام السويس

فيلم "أريحا"، تحت رعاية الدكتور أمين سعيد، عميد كلية الإعلام جامعة السويس، والدكتور علا عامر، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وتحت إشراف الدكتورة دينا موسى، ومن إعداد عائشة حسن وحنين الحاروني، ورحمة الجمال وهنا إكرامي، وإنجي كرم وأحمد شداد وغادة جمال ويمنى سليمان ولؤة حامد، وهاجر نصر وغادة إبراهيم ومحمد جمال، وإبراهيم الصوري.