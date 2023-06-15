السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لعامل بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم " م.ع"، بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، في إتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه " ه.م ".

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم.

البداية ترجع إلى القضية التي تحمل رقم 5020 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بدائرة القسم.

وأكدت تحريات قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال تواجد المجنى عليه " ه.م.إ" عامل، بالحانوت الخاص به حضر إليه المتهم " م.ع.م" عاطل، وتعدى عليه بأن كال له ضربه باستخدام عصا خشبية عكاز استقرت بكتفه الأيسر محدثا بذلك إصابته وتحرر محضر بالواقعة.

وجاء في تحقيقات النيابة أن أصابة المجنى عليه ذات طبيعة رضية تنتج عن المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضية ايا كان نوعها، وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد لتاريخ الواقعة وقد تخلف عنها جراء حالته الإصابيه تحدد جزئى فى حركة المفصل الكتف الايسر مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالى 5%، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.