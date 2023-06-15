محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف صحي سبك الضحاك بالباجور

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي الباجور ومنوف ، يأتي هذا في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 117 ، واستكمالا لخطة التنمية الشاملة التي ينتهجها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير كافة الخدمات بمختلف القطاعات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع صرف صحي سبك الضحاك بمركز الباجور " إنشاء جديد " باستثمارات بلغت 34 مليون جنيه ومن المقرر أن تخدم ما يزيد عن 15 ألف مواطن ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق بدء التشغيل التجريبي للمحطة ، وإستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ، شبكة انحدار ، خط طرد ، وأستعرض رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذي للمشروع ، حيث تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لهما في منتصف فبراير 2023 ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الإنحدار بإجمالي 0,6 كم وبنسبة 100% وجاري أعمال التطهير والتسليك والتسليم .

وخلال جولته أشار محافظ المنوفية أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 بلغت جملة الاستثمارات بقطاع الصرف الصحي ( 5 مليار و171مليون جنيه) ، حيث تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة (12) محطة معالجة ، و(51) محطة رفع ، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي وشبكات الانحدار لـ (64) قرية ، فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول (1125)كم ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ (200) قرية ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي (157) قرية .

كما أوضح المحافظ أنه خلال التسع سنوات الأخير بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب (2,4) مليار جنيه ، حيث تم إنشاء عدد ( 6) محطات مياه وشبكاتها بطاقة إجمالية 221 م3/ اليوم وإحلال وتجديد (7) محطات مياه بطاقة (71) ألف م3/يوم ، و(121) مشروع محطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار ارتوازية ، فضلا عن الانتهاء من (580) كم مد شبكات مياه جديدة بنواحي المحافظة ، وكذا احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال (680) كم .