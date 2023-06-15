الوداد المغربي..تعثر محلي بطعم الهزيمة بعد فقدان اللقب القاري

الوداد المغربي، تعثر فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي أمام نظيره حسنية أكادير عندما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالجولة الـ 27 بالدوري.

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الوداد المغربي يتعثر في الظهور الأول بعد فقدان دوري الأبطال

وشهدت المباراة الظهور الأول لفريق الوداد المغربي بعد الفشل في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا التى اقتنصها الاهلى المصري من ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب ليحصد اللقب القاري الحادي عشر في تاريخ.

وبتلك التعادل يتواجد الوداد المغربي فى وصافة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الجيش الملكي المتصدر، بعد فوز الأخير على نظيره أولمبيك خريبكة، بينما يقع فريق حسنية أكادير فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة بترتيب المسابقة.

ترتيب الدوري المغربي

ترتيب الدوري المغربي

الوداد المغربي يفشل في اقتناص اللقب القاري



علق نادي الوداد المغربي ، على خسارته للقب الأفريقي بأرضه ووسط جماهيري يوم الأحد الماضي أمام الأهلي بعد الخسارة في القاهرة بثنائية لهدف، والسقوط في فخ التعادل الإيجابي إيابًا بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وقال النادي المغربي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقًا على المواجهة : “من خلال الصعود والهبوط، نقف متحدين. الرحلة مستمرة، يدا بيد”.

“ننفض الغبار عن أنفسنا ونتجهز للمعركة القادمة. فريقنا جاهز للعودة وتقديم كل ما لديهم في الملعب نحن نقف معًا”.

وحقق الفريق المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي على حساب الأهلي بعد التفوق عليه بمركب محمد الخامس بثنائية دون رد بعد مباراة وحيدة أقيمت في الدار البيضاء ، كما سبق لفريق الوداد التتويج باللقب القاري عام 2017 على حساب الأهلي أيضًا بعد التعادل الإيجابي في القاهرة بهدف لمثله ، ثم الفوز في المغرب بهدف نظيف.



أرقام الوداد المغربي عبر التاريخ

وحقق الواداد المغربي على المستوى المحلي، حقق الوداد المغربي بطولة الدوري 22 نسخة،فيما توج بكأس العرش 9 مرات، وحصل على كأس السوبر 16 أخرين.

أما قاريًا ودوليًا، فقد توج الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرة، وكأس الكؤوس الأفريقية نسخة واحدة، والكأس الأفروآسيوية للأندية مرة، وكأس الملك محمد الخامس كذلك نسخة، وكؤوس شمال إفريقيا أربع نسخ.

واستطاع الوداد المغربي التتويج بالبطولة العربية للأندية البطلة مرة واحدة وكأس السوبر العربي مرة واحدة عبر تاريخه.