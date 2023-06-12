الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

جمهور الأهلي يسخر من الوداد المغربي على طريقة جعفر العمدة .. شاهد

بوابة الوفد الإلكترونية

تداول نشطاء السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، مجموعة صور من مسلسل “جعفر العمدة” للفنان محمد رمضان، وذلك بعد فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة  الـ 11 في تاريخه وانتصاره على نظيره نادي الوداد المغربي.

وجاءت الصور المتداولة على السوشيال ميديا من بعض المشاهد للفنانة هالة صدقي والفنانة جوري بكر، خلال أحداث مسلسل “جعفر العمدة”، بشكل كوميدي على الفريق المنهزم الوداد المغربي.

وكانت ظهرت الفنانة جوري بكر، خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، بشخصية وداد وهو كاتم تشبيه الفريق المغربي بها، بينما جسدت الفنانة هالة صدقي شخصية “الملكة صفصف” وهو ماتم تشبيه النادي الأهلي بها.

النادي الأهلي يفوز بلقب أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة

وكان فاز النادي الأهلي،بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة مستفيداً من الفوز ذهاباً على ملعبه استاد القاهرة (2-1).

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات.

أبطال مسلسل جعفر العمدة 

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله،  تأليف وإخراج محمد سامي.

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