وزير النقل: 9 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر بالإسكندرية (فيديو)
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة تحيا مصر عروس اليوم كانت عبارة عن أرض تحوي حاجز أمواج يسمى "قوع القرد" في قلب حوض ميناء الإسكندرية.
المحطة بتكلفة 9 مليار جنيه وانتهت المحطة دون استدانة مليم واحد
وأضاف “الوزير” خلال افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض في الإسكندرية، اليوم الخميس: “مبجناش فلوس من حد ولا شركة عالمية، 3 هيئات مصرية قوية مصرية هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البرى والبحري وهيئة ميناء الاسكندرية وبنوا المحطة بتكلفة 9 مليار جنيه وانتهت المحطة دون استدانة مليم واحد”.
دخلنا 50 مركب نزلت 60 ألف حاوية
وتابع: "في التشغيل التجريبي المستمر منذ 3 أشهر دخلنا 50 مركب نزلت 60 ألف حاوية منهم 30 % ترانزيت دخلنا 10 ملايين دولار ونستهدف 5 ملايين دولار شهريا".