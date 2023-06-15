وزير النقل: ميناء الإسكندرية سيصبح درّة موانئ البحر المتوسط (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ ميناء الإسكندرية الكبير أقدم المواني المصرية، وسيصبح درّة مواني البحر المتوسط، وأضاف موجّها حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي: "حضرتك شرفتنا في سبتمبر 2021 أثناء وضع حجر الأساس لتطوير ميناء الإسكندية الكبير، وتفقدت بعض المشروعات، وكان أهمها محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 1 على الأرصفة من 55 لـ62".

وأضاف “الوزير” خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أنّ المحطة متعدده الأغراض تحيا مصر أُنشئت في أقل من عامين، حيث وجّه الرئيس السيسي بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستية.

وتابع وزير النقل: “من هنا بدأت الحكومة المصرية وضع أسس ومناهج لتنفيذ هذا التوجيه، ونحن في وزارة النقل كجزء من الحكومة نفذنا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عده محاور، منها خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء صناعي أو تعديني أو خدمي والموانئ البحرية التي سيجرى استخدامها في تصدير مستلزمات الإنتاج”.