وزير النقل: 13 شركة مصرية نفذت أعمال تطوير ميناء الإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ أعمال تطوير ميناء الإسكندرية اللوجيستي تمتد لمسافة 18 كيلومترا، وتنفذها 13 شركة مصرية باستشاري مصري وطني، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأرصفة حاليا لـ80%، مع تكريك 70 مليون متر مكعب من الرمال تعمل عليها 3 شركات، منها شركة أجنبية و2 مصرية وطنية لأول مرة يعملون في التكريك.

نسبة التنفيذ وصلت حاليا إلى 27%

وأضاف “الوزير” خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ نسبة التنفيذ وصلت حاليا إلى 27%، وبالنسبة لحوادث الأمواج فكان من الضروري تأمين المجرى الملاحي ومدخل الميناء، بإنشاء حواجز للأمواج نفذتها شركة النيل العامة للطرق والكباري بطول 3270 مترا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 94%.

الطرق خرسانية بأحدث معدات فرش الخرسانة بالعالم

وتابع وزير النقل، أنّ الطرق خرسانية بأحدث معدات فرش الخرسانة بالعالم، بواقع 17 كيلومترا من الطرق الخرسانية والأسفلتية والإنترلوك، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 55%، وبالنسبة لأعمال السكك الحديدية، تم زيادة 17 كيلومترا للوصول إلى 22 كيلومترا، تنفذها شركات مصرية وطنية بالتعاون مع هيئة سكك الحديد المصرية، بنسبة تنفيذ 70%.