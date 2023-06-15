رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تكرم قنصل مصر العام بنيويورك لجهوده

أثناء إحتفال السفراء الافارقه في نيو يورك بيوم أفريقيا..

كرمت رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، Association of Egyptian American Scholars، السفير محمد الحلواني نائب القنصل العام بنيو يورك، نظرا لانتهاء فتره عمله بنيو يورك.

و ياتي هذا التكريم المستحق لدوره المتميز في مسانده دور العلماء المصريين بامريكا و كندا و تفعيل دورهم في التعاون و التقارب مع الزملاء من علماء الداخل في مصر و كذلك تفعيل دورهم و تقاربهم في أمريكا الشماليه.

و تميز السفير محمد الحلواني نائب القنصل العام بنيو يورك، بالعمل الدؤب والتفاعل مع افراد الجاليه المصريه وكذلك عمل دبلوماسي من طراز رفيع في هذه المدينه التي تعد بوتقه العالم.

و جاء تكريم معالي السفير أثناء إحتفال السفراء الافارقه في نيو يورك بيوم أفريقيا و الذي تم إستضافته في قاعه جولد التذكارية بجامعه مدينه نيويورك.

وهنأ السفراء الافارقه السفير علي المستوي العالي في آداؤه الدبلوماسي في فتره خدمته و علي رأسهم سفير السنغال رئيس المجموعه الافريقيه في الدوره الحاليه و المغرب و نيجريا و أنجولا و جنوب أفريقيا و العديد من الدول الافريقيه.

بذكر أن مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا الـ49، قد انطلق في القاهرة قيل أشهر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني.

المشاركون في المؤتمر

وشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء المصريين داخل مصر وخارجها.

والمشاركون هم: “السفيرة سها الجندي، وزيره الهجره وشئون المصريين في الخارج، والأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ويشرف المؤتمر بمشاركة السفيرة هويدا عصام، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بنيويورك، والأستاذ الدكتور علي مسعود، المستشار الثقافي بالولايات المتحده الأمريكية، والدكتور رامي جلال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور أشرف شعلان، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، والمشرف العام على المجله العلميه بالمركز”.

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