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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

خلال الدوره ال 55 للعمل العربي التي تستضيفها تونس

أبو الغيط يكلف القادة العرب بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي

الدوره ال 55 للعمل
الدوره ال 55 للعمل العربي

ترأس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس الموافق أعمال الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي يستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.

 

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وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المحور الرئيسي للدورة هو "دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الاخرى كالأمن الغذائي العربي، وجذب الاستثمارات في الدول العربية ومقترح إنشاء صندوق عربي للبحث والابتكار والريادة.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط ألقى كلمة أشار في بدايتها إلى مخرجات القمتين العربيتين الاخيرتين في كل من الجزائر والسعودية، حيث كلف القادة العرب الامانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والامن الغذائي، موضحا بشأن الأمن الغذائي العربي بأنه لا يزال يعاني من آثار الازمات المتراكمة والمستمرة ومنها الحرب في اوكرانيا والتغير المناخي.

الأجندة الرقمية العربية


وأشار المتحدث إلى عدد من النقاط الهامة التي ركز عليها أبوالغيط في كلمته منها الأجندة الرقمية العربية، وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالامن الغذائي ومنها آلية التمويل المقترحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن أهمية تكثيف مشاركة منظمات العمل العربي المشترك في قمم المناخ.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط قام خلال زيارته إلى تونس بجولة في معرض اتحاد اذاعات الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، كما أشرف على وضع حجر أساس مشروع بناء مركز أعمال اتحاد اذاعات الدول العربية، فضلا عن حضوره حفل اختتام الدورة (23) لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية.

 

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