أبو الغيط يؤكد على أهمية الدور العراقي في المنظومة العربية

خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة، محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، وذلك في إطار زيارة يقوم بها لجمهورية مصر العربية.



وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استمع باهتمام لرؤية رئيس الوزراء حول تطورات الأوضاع في بلاده، خصوصًا في ضوء إقرار الموازنة الحكومية أخيرًا ولمدة ثلاث سنوات، وفي ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي أعقب فترة من التوترات.



ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده خلال اللقاء على اقتناعه بأهمية الدور العراقي في المنظومة العربية، مُعربًا عن ترحيبه بالتحركات التي قامت بها بغداد في الفترة الأخيرة من أجل تخفيض حدة التوتر في الإقليم، مُشيرًا إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجابًا على حالة الاستقرار في المنطقة.

جانب من الزيارة



وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام استمع كذلك للرؤية التي استعرضها رئيس الوزراء العراقي حول تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة عبر عددٍ من المشروعات المشتركة التي تتبناها بلاده، خصوصًا في مجالات السكك الحديدية وتحديث الموانئ لتسهيل التجارة بين دول المنطقة، وإلى خارجها. وأكد الأمين العام من جانبه أن التكامل الاقتصادي يظل مفتاحًا مهمًا لتحقيق الاستقرار والازدهار في العراق، والدول العربية كافة، مُعربًا عن قناعته بأن الملف الاقتصادي يتعين أن يستحوذ على الأولوية اليوم للقضاء على بطالة الشباب وتوفير فرص العمل.



وأشار رشدي إلى أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا العربية، وأن أبو الغيط رحب بقيام العراق بدوره الطبيعي في دعم مختلف القضايا العربية ذات الأهمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جانب من الزيارة



وقال رشدي إن الأمين العام حرص في نهاية اللقاء على اصطحاب رئيس الوزراء العراقي في جولة ميدانية في المبنى المُلحق الجديد للجامعة العربية، والذي قام العراق بتوفير التمويل له بمنحةٍ كريمة للجامعة، ويُنتظر أن يجري الانتهاء من المبنى المُلحق وافتتاحه في فترة قريبة.

