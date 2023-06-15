عاجل
ضبط أسلحة ومعدات عسكرية في السودان
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مدبولي يغادر القاهرة لترؤس وفد مصر في مبادرة تسوية الأزمة الروسية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التى يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبرج،  سامح شكرى، وزير الخارجية.

 وفد المبادرة الأفريقية المشتركة يضم رؤساء جنوب أفريقيا

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر. 

الجريدة الورقية