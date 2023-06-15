فى يوم واحد : «مصر إيطاليا» تبيع 320 وحدة من مشروع «سولارى» بالساحل.. وتحصد 2.4 مليار جنيه

نفاد كافة وحدات المرحلة الأولى خلال الساعات الأولى للطرح

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها الجديد سولاري- Solaré رأس الحكمة، وذلك خلال الساعات الأولى من الإعلان عن إطلاق المشروع، والتى شهدت اقبالا كبيرا من عملاء مصر إيطاليا بإجمالى مبيعات تعاقدية وصل إلى 2.4 مليار جنيه لـ320 وحدة بالمشروع، ما يعد شهادة نجاح وثقة فى المشروع وشركة مصر إيطاليا العقارية.

ويقع مشروع Solaré فى الكيلو 199، ويحتوى على شاطئ رملى بطول واحد كيلومتر، حيث تقدم مصر إيطاليا العقارية من خلاله مجموعة متنوعة من الوحدات، بارتفاعات مختلفة وإطلالة مباشرة على البحر الابيض وبحيرات شاطئية ومناظر مائية، وعدد من الـ«لاجونز» المخصصة للسباحة، بالإضافة إلى إقامة فندقين، منطقة تجارية على الطراز الايطالى، وكلوب هاوس يتضمن شاطئا صناعيا وتخصيص مساحات للأنشطة الرياضية المختلفة، داخل المشروع الذى تصل مساحته إلى 386 فدانا وستبدأ الشركة فى عمليات البناء مطلع العام المقبل على أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات.

وفى هذا السياق، قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تسعى إلى وضع أقدامها فى تلك المنطقة الواعدة وأن تقدم مشاريع فريدة من نوعها وذلك من خلال عقد شراكات مع خبراء فى مجالات مختلفة، بفضل إيمانها الراسخ بأهمية تبنى رؤى جديدة تساهم فى تقديم مشروع لا مثيل له.

وأشار إلى ان «مصر إيطاليا» تتعاون مع شركة EDSA الامريكية وهى شركة معمارية رائدة، وشركة Whitespace Architects الهولندية المتخصصة فى التصميم المعمارى، حيث تتمتع كلتا الشركتين بسجل حافل فى تقديم مشروعات بما يضمن تطوير مشروع مختلف يحقق رؤية مصر ايطاليا لهذه المنطقة، مؤكدا ان المشروع يتمتع بوجهة مميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضيف قيمة لحياة عملائها بمفهوم جديد وبإمكانيات متنوعة تحقق رغباتهم وتلبى احتياجاتهم المختلفة بطريقة تمزج بين الرفاهية والراحة والفن المعمارى المليء بالتفاصيل الدقيقة المستوحاة من الثقافة الإيطالية.

من جهته، أكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، ان الشركة تنمو بمعدل ثابت فهى تمتلك محفظة اراضٍ تغطى 7.1 مليون متر مربع، لافتا إلى أن مشروع سولاري- Solaré رأس الحكمة يمثل جزءا من خطة توسع الشركة وتحقيق رؤيتها فى تقديم القيمة الفريدة لمشروعاتها إلى مناطق مختلفة فى مصر باستثمارات تصل إلى 32 مليار جنيه.