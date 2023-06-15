هل تنخفض أسعار السلع بعد تثبيت سعر الفائدة؟ خبير اقتصادى يجيب

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائد دون زيادة أخرى عند المستويات السابقة 5- 5.25%، ليكون قرار لجنة السياسات النقدية هو أول توقف عن رفع الفائدة منذ مارس 2022.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم بالتثبيت ليكون أول توقف في حملة التشديد النقدي بعد عشر ارتفاعات متتالية قفزت بتكاليف الاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر 2007.

أموال

زيادة أسعار الفائدة

وكانت توقعات سابقة لأعضاء بنك الاحتياط أن يذهب الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع اليوم عند الحدود المعلنة بمايو (5٪- 5.25٪)، وذلك على أن يحتفظ البنك الفيدرالي بخيار إمكانية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، بعد إجراء محاولة تقييم لتأثير الزيادات السابقة على السوق لديه.

وثبت الفيدرالي الأمريكي بهدف إحكام السيطرة على المعدل السنوى للتضخم الأساسى ووصوله لـ2% بنهاية 2023، وفقا لتصريحات جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي السابقة .

الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى

وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن اتجاه تثبيت البنك الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة كان متوقعا مؤكدا أن هناك توقعات باستقرار اسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى خلال الاجتماع المقبل.

أموال

تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن أسعار السلع ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة، اضافة الى الاستقرر المستمر لها خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسى بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار "لو لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد"

وتابع أن هذه القرارات ستقوم بدورها فى جذب المستثمرين على الاستثمار في مشروعات انتاجية فى البلاد، وتحسن الأحوال الاقتصادية.

الدولار

أسهم الخزانة الأمريكية

الجدير بالذكر أن قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات تواجهها أمريكا، خاصة بعد إعلان أكبر بنوكها الإفلاس خلال الشهر الماضي الماضي، فضلا عن تراجع أسهم الخزانة الأمريكية لمستويات قياسية، إضافة إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي الأمريكي، وانعدام ثقة المودعيين في بنوك أمريكا بعد افلاس بنك سيلكون فالي، وتراجع أسهم بنك كريدي سويس السويسري، ما أظهر ضعف البنوك في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين للذهب بحثًا عن التحوط.