يترقب ملايين المصريين اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، للنظر في أسعار الفائدة على تعاملات الدولار بالقطاع المصرفي، خاصة في ظل مواجهة معدلات التضخم المرتفع.

موعد اجتماع البنك المركزي 2023

ويبحث المصريين عن موعد اجتماع البنك المركزي 2023 وتوقعات أسعار الفائدة، استعدادًا لقرارات البنك المركزي المرتقبة عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في مايو الماضي، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة لعائدي الإيداع والأقراض.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، موعد الاجتماع يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجارى 2023، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يستهدف المركزي معدل التضخم عند 7%، ±2%؜ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفًا تراجعه إلى 5% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

البنك المركزي المصري

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري خلال، الأحد 11 يونيو الماضي، معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر ارتفع وفقا لمؤشراته إلى مستوى نحو 40.3% في مايو من 38.6% في أبريل.

معدل التضخم

كما ارتفع معدل التضخم بنسبة بلغت 2.8% على أساس شهري في مايو من 1.7% في أبريل، وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ليصل إلى نحو 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل.

أسعار المستهلكين

وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين البالغة 31.4% وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي تم تسجيله في يوليو 2017 عند 32.9%، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن إلى مستوى نسبته 2.7% مقابل نحو 1.7% في شهر أبريل الماضي.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

تجدر الإشارة إلى أن أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي 6 يونيو 2023، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي بنحو 109 ملايين دولار، وكان الاحتياطي قد سجل نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023.