نيجيريا.. اعتقال محافظ البنك المركزي

أعلن جهاز أمن الدولة في نيجيريا، اليوم السبت، اعتقال محافظ البنك المركزي جودوين إميفييل، بعد ساعات من إيقافه عن العمل بقرار من الرئيس الجديد للبلاد، لإجراء التحقيقات معه.

وأوقف رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، يوم الجمعة، محافظ البنك المركزي في إجراء قالت الحكومة إنه مرتبط بالتحقيق الجاري في مكتب الحاكم والإصلاحات المخطط لها في القطاع المالي.

وكان تعليق إيمفييلي متوقعا بعد أن وجه انتقادات حادة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في فبراير من معسكر تينوبو.

اتهم حلفاء تينوبو الحاكم بمحاولة تخريب حملتهم الانتخابية عندما تسببت خطته لمبادلة أوراق نيرة القديمة في نقص حاد في السيولة وأثارت غضب الرأي العام.

وجاء في بيان مديرية الأمن العام أن 'وزارة خدمات الدولة (DSS) تؤكد بموجب هذا أن السيد غودوين إيمفييلي ، محافظ البنك المركزي النيجيري الموقوف عن العمل ، محتجز الآن لأسباب تتعلق بالتحقيق'.

ولم يعلق امفيللي محافظ البنك المركزي النيجيري الموقوف، علنا ​​على التحقيق أو تعليقه.

العمل من أجل سعر صرف موحد

وبموجب القانون في نيجيريا، فإن الإقالة الدائمة لمحافظ البنك المركزي من منصبه تتطلب تصويت مجلس الشيوخ.

وانتقد تينوبو طريقة تعامل إيمفيلي مع العملة والسياسة النقدية في حفل تنصيبه كرئيس للبلاد الأسبوع الماضي ودعا البنك المركزي في نيجيريا إلى العمل من أجل سعر صرف موحد.

يتوقع المحللون الاقتصاديون سلسلة من التغييرات في البنك المركزي ، بما في ذلك التخفيض التدريجي لقيمة النيرة.

وقالت راضية خان ، العضو المنتدب في ستاندرد تشارترد وكبير الاقتصاديين في أفريقيا والشرق الأوسط: 'نشك في أن يكون هناك تخفيض' رصاصة 'واحدة إلى مستويات السوق الموازية.

نقص حاد في الدولار

تواجه نيجيريا نقصًا حادًا في الدولار، مما أجبر العديد من الأشخاص والشركات على البحث عن عملات أجنبية في السوق السوداء الموازية ، حيث ضعف النيرة بشكل حاد.

في ظل حكم امفيللي، اتبع البنك المركزي سياسة نقدية غير تقليدية ، بما في ذلك تسليم تريليونات من النيرة في شكل ائتمان رخيص للمزارعين والصناعة لتعزيز الإنتاج والحفاظ على أسعار صرف متعددة.

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