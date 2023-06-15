سويلم يستقبل وزير المياه والصرف الصحي بجنوب افريقيا

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ،على هامش الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو، سينزو موشونو وزير المياه والصرف الصحي الجنوب افريقي .

وقد أشار الدكتور سويلم، للعلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب افريقيا على كافة المستويات ، ومعرباً عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

مذكرة تفاهم

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تمكين روابط مستخدمى المياه لتحسين الإدارة اللامركزية للموارد المائية ، والتنسيق المشترك فى المبادرات الدولية والقارية ، وتنسيق الرؤي والإتجاهات فى المحافل الدولية ، وتعزيز سبل مجابهة التغيرات المناخية والقدرة على التكيف .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة جنوب افريقيا لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

ومن جانبه أعرب الوزير الجنوب أفريقي عن سعادته بهذا اللقاء والذى يعد الأول له مع شقيقة الوزير المصرى والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا الدولتين ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية .