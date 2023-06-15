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الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

طائرة تابعة لشركة
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

تسير مصر للطيران اليوم الخميس 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة، و7 رحلات القاهرة- المدينة ورحلتين لبرج العرب بالمدينة.

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مطار أبوسمبل الدولي يستقبل أولى رحلات مصرللطيران من إسبانيا | شاهد

 

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إقلاع رحلات مصرللطيران المتجهة إلى لبنان بعد موعدها بساعة. لهذا السبب

رحلات مصر للطيران  تنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والتضامن

وتنقل رحلات مصر للطيران حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومرسى مطروح وتضامن القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والفيوم والسويس ومرسى مطروح والشرقية والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

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