مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة
تسير مصر للطيران اليوم الخميس 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة، و7 رحلات القاهرة- المدينة ورحلتين لبرج العرب بالمدينة.
رحلات مصر للطيران تنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والتضامن
وتنقل رحلات مصر للطيران حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومرسى مطروح وتضامن القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والفيوم والسويس ومرسى مطروح والشرقية والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.