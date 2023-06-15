روسيا تُعلن إسقاط 6 مسيرات فوق القرم

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، رصد 9 طائرات مسيرة فوق القرم، مؤكدًا إسقاط 6 طائرات مسيرة وتعطيل 3 فوق المقاطعة التي ضمتها روسيا، يأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام في أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن الأوكرانية.

تفصيلا، كشف رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، أنه تم صباح اليوم الخميس، رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وأنه تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي، بينما تم إبطال 3 أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وقال أكسينوف على تلغرام: "إنه تم رصد 9 طائرات بدون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم ليلاً وصباحًا.. تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل 3 منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية".

وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.

صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا

وصباح اليوم الخميس دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن، ومن بينها أدويسا وخاركيف.

فقد أفادت صحيفة "زيركالا نيديلي" الأوكرانية المحلية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في أوديسا.

وفي وقت سابق، صباح الخميس، أشارت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركيف، حيث سمعت أصوات 3 انفجارات في مدينة خاركيف، كما ذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية على حسابها في تلغرام.

وفي شرق أوكرانيا، استهدف الطيران الحربي الروسي مراكز تجمع القوات الأوكرانية ووسائل إطلاق النار ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في كراسنو ليمانسك.

وقال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، إن الطيران الروسي شن، صباح اليوم الخميس، ضربات صاروخية وجوية لتجمع قوات ووسائل إطلاق النار والنقاط الأساسية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمانسك.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن موسكو لم تناقش أي اتفاقية “إيجار طويل الأجل” لشبه جزيرة القرم مع كييف في عام 2022.

جاءت تصريحات الكرملين، رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بيسكوف: “لا هذا ليس صحيحا… شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا… إنها منطقة روسية “.

في وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو لقناة “روسيا-1”، إنه خلال مفاوضات بوساطة مينسك بين موسكو وكييف في تركيا العام الماضي، ناقش الجانبان خيار تأجير شبه الجزيرة لروسيا.

وصرح الزعيم البيلاروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض عليه مسودة وثيقة يُزعم أنها قبلتها مؤقتًا كل من موسكو وكييف.

وقال لوكاشينكو: “لقد كان اتفاقا جيدًا، وكانوا يناقشون بالفعل أن وزراء الخارجية سيحددون المعاهدة بالأحرف الأولى ثم يقرر رؤساء الدول ويوقعونها وما إلى ذلك… لكن الأوكرانيين انسحبوا منها”.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: