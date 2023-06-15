القوات الروسية تقصف خيرسون 40 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الخميس، إصابة شخصين جراء قصف روسي للمنطقة 40 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ192 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، وأوضح أن روسيا استخدمت خلال استهدافها لخيرسون، المدفعية وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، مشيراً إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية.

وفي سياق متصل، قال مسؤول عسكري أوكراني، أمس الأربعاء، إن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 57 مرة خلال يوم ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وكتب أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون عبر تليجرام أن القوات الروسية نفذت في يوم الثلاثاء الماضي 57 هجوما، بإطلاق 304 مقذوفات من قذائف الهاون والمدفعية والصواريخ والمسيرات، و17 قذيفة على مدينة خيرسون، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية والمباني الإدارية والكنائس في بيلوزيركا.

فيضانات سد كاخوفكا

وفي وقت سابق، قال رئيس الإدارة العسكرية، في منطقة خيرسون الأوكرانية، أولكسندر بروكودين، إن عدد القتلى الناجم عن انتشار الفيضانات إثر انهيار سد كاخوفكا قد ارتفع إلى 10 أشخاص.

وأوضح أولكسندر بروكودين، في تصريحاته نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الإثنين، أن مدنيين اثنين آخرين لقيا حتفهما بسبب الفيضانات في مدينة خيرسون، مضيفاً أنه "تم العثور على امرأة مجهولة الهوية ورجل يبلغ من العمر 50 عاماً غارقين في أحد أحياء المدينة".

وأفاد بروكودن أن 20 شخصا آخرين أصيبوا في أعقاب انهيار السد، من بينهم خمسة من ضباط الشرطة واثنين من رجال الإنقاذ، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 35 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم سبعة أطفال.

من ناحية أخرى، أعلن "أولكسندر فيلكول" حاكم مدينة "كريفيي ريه" الواقعة وسط أوكرانيا، عبر تطبيق تليجرام، أن ثلاثة صواريخ استهدفت منشأتين صناعيتين في المدينة.

وقال فيلكول إن شخصا واحدا يبلغ من العمر 38 عاما أصيب جراء هذا القصف، مشيرا إلى أن الدمار كان كبيرا.

وكان 12 شخصا قد لقوا حتفهم فيما أصيب 25 آخرون جراء هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة "كريفيي ريه" أول أمس، الثلاثاء.

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