شنت “القوات الأوكرانية” هجومًا صاروخيًا على مركز ترفيهي للأطفال في منطقة غينيتسك بمنطقة خيرسون، حسبما أفاد مصدر في خدمات الطوارئ الروسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال المصدر: "تم تنفيذ ضربة صاروخية على الأرجح من قبل صواريخ ستورم شادو، على مركز ترفيهي للأطفال، وتصدت دفاعاتنا لأحد الصواريخ، حيث أسقطتها إلا أن صاروخين آخرين للأسف سقطا في المنطقة".

من جهته، أكد القائم بأعمال حاكم المنطقة فلاديمير سالدو أن القوات المسلحة الأوكرانية ضربت المركز.

جرائم الحرب الأوكرانية:

من ناحية أخرى، أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المُتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح يوم الاثنين 33 قذيفة على مدن الجمهورية.

وجاء في بيان صدر عن البعثة: "تم تسجيل قصف من الجانب الأوكراني في الاتجاهات التالية: الساعة 03:00 – على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".

وأضاف البيان أنه تم أيضًا في الساعة 08:00 صباح اليوم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك.

كما قصفت القوات الأوكرانية مدينة غورلوفكا مرتين: وفي الساعة 07:50 تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم، وفي الساعة 08:05 تم إطلاق 7 قذائف من عيار 155 ملم عليها.

أما مدينة ماكييفكا فتعرضت للقصف في الساعة 08:00 صباح اليوم عندما تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم عليها، وفي الساعة 08:20 أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف أخرى من عيار 155 على المدينة.

وتستخدم مدفعية من عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو. وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "M777" طويلة المدى من عيار 155 ملم والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد أوكرانيا بمدافع "PzH 2000" الألمانية ذاتية الدفع ومدافع "Krab" البولندية ذاتية الدفع ومدافع "CAESAR" الفرنسية ذاتية الدفع. وتستخدم كلها القذائف من عيار 155 ملم.

وقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر M777 بعيدة المدى من عيار 155 مم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بكثافة لقصف مُدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع PzH 2000 الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع Krab البولندية ذاتية الدفع، ومدافع CAESAR الفرنسية ذاتية الدفع، وكلها تستخدم قذائف من هذا العيار.