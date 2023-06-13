المرشحين لرئاسة كبار الأندية السعودية .. صراع ثلاثي في النصر وثنائى بالهلال والاتحاد

تقام خلال الفترة الحالية الانتخابات الخاصة لرئاسة وعضوية كبار المؤسسات والأندية السعودية وهم الهلال ، النصر ، الاتحاد والأهلي والتي تجري في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية والإدارية والمالية للأندية، وزيادة دخلها وقدراتها التنافسية.

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أبرز المرشحين لانتخابات الأندية السعودية

ويتافس على رئاسة نادي الهلال كلا من فهد بن نافل ، سعيد الشهراني

‏فيما جاء أبرز المرشحين لرئاسة نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي ، وليد الشهري.

‏وتتصارع ثلاثة أسماء للفوز برئاسة النصر وهم ثامر اليِمني ، مهند الداوود ومسلي ال معمر

‏ويترشح لرئاسة نادي أهلي جدة الرباعي خالد العيسى ، عبدالله بترجي ، زياد اليوسف ، أحمد الصائغ.



ومن المقرر أن تستمر فترة الترشح ثلاثة أيام، والتي تكون عن طريق موقع وزارة الرياضة وليس كما جرت العادة من خلال الحضور لمقرات الأندية.



وتجرى الانتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية في الأندية المذكورة يوم الجمعة الموافق 22 يونيو الجاري.

وفي سياق متصل نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه يحق للرؤساء الحاليين للأندية المذكورة الترشح مجدداً وذلك وفقاً للائحة التي أعلنتها وزارة الرياضة.

وأشارت الصحيفة الى أن المجلس الجديد لكل نادي سيتكون من رئيس وستة أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب .

وأوضحت أنه سيتم تعيين رئيساً تنفيذياً سيتولى إدارة النادي مالياً وتعاقدياً وقانونياً، بينما سقوم المديرون التنفيذيون في الأندية الأربعة تسيير إدارة أعمال الأندية حتى نهاية الانتخابات وتكوين المجالس الجديدة.

ترتيب الدوري السعودي

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 72 نقطة بفارق خمس نقاط عن منافسه خلال هذا الموسم وهو نادي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

فيما تواجد الفريق الكروي بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 59 نقطة يليه نادي الشباب في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

والجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أعاد الأهلي إلى دوري المحترفين، بعد أقل من عام على الهبوط ، وذلك عقب بعد الفوز اليوم على هجر في دوري يلو ، ليحسم الراقي صعوده قبل انتهاء منافسات دوري يلو .

