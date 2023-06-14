الدقهلية تناقش تنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية بقري شربين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جتماعاً موسعا بحضور الدكتور محمد فرجاني، والدكتور ناصر هاشم المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء المسؤولين، عن متابعة حياة كريمة.

وناقش الاجتماع المراحل النهائية للتشطيبات وتنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين والذي نظمته المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وحضره اللواء إسماعيل شراكي مساعد مدير امن الدقهلية والعقيد ياسر ابو الفتوح مدير ادارة الاحوال المدنية والمقدم احمد يحي عن

وتناول الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال في كافة القطاعات، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية لأعمال المرافق والطرق الخارجية وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من اعمال الفرش وتسكين العاملين بكافة المجمعات الخدمية لدخولها الخدمة لتحقيق استفادة المواطنين من منشآت مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين.

ووجه مختار، سرعة تلافي جميع ملاحظات دار الهندسة بشأن التنفيذ لجميع المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتشطيبات النهائية واستكمالها تماما قبل 30 يونية الجاري.

وأكد أهمية استعدادات الاجهزة التنفيذية للبدء في اعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والتي من المتوقع لها البدء في يوليو القادم حيث يتم البدء في اعمال التصميمات لمشروعات المياة والصرف الصحي في مراكز ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ) والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

وولفت إلى أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة.

فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات، مطالباً بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من اعمال التنفيذ المتبقيه بقري شربين تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية..

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.