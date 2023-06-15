صراصير المورمون تغزو أمريكا

اشتكى سكان ولايات يوتا وأوريغون ونيفادا بالولايات المتحدة، من غزو أسراب "صراصير المورمون" التي غطت الطرق والمنازل والمحاصيل الزراعية، وسادت حالة ذعر بين أوساط السكان، وفق روسيا اليوم.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام المحلية، أن "حياة السكان في خطر جراء غزو أسراب الصراصير التي تشبه الجراد ما يخلق حالة ذعر في أوساط السكان".

وأوضحت أنه في غضون أيام، غزت الصراصير الطرق والحقول والمباني في غزو جديد لولاية نيفادا، التي شهدت وضعا مماثلا في عام 2019.

وأضاف رجال الأعمال والسكان إنهم "يكافحون أسراب الصراصير التي هبطت على الولاية هذا الأسبوع في محاولة لإنقاذ الأرض والمحاصيل الزراعية في البلاد".

وقال أحد سكان مدينة إلكو بولاية نيفادا، لصحيفة "يو إس إيه توداي": "إنهم يشبهون العناكب، الوضع خطير للغاية ويجب على السلطات التحرك لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.. المحاصيل الزراعية في خطر".



