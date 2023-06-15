أربعيني يعود من الموت حيًا ويهبط من السماء ويتلقى العزاء في جنازته

مرحبًا بكم في جنازتي.. عبارة مخيفة غريبة، قالها رجل في منتصف الأربعينات لأصدقائه عندما قبالهم، في جنازة أعدها لنفسه، بحضور جيرانه وأقاربه.

جنازة غريبة أعدها رجل لنفسه، بعدما اتفق مع أسرته على تنظيم جنازة كاذبة، وإخبار الأحباء؛ لمعرفة من كان يهتم به.

جنازة مزيفة

وأعلنت ابنة الرجل البالغ من العمر 45 عامًا وفاة والدها، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "ارقد بسلام يا أبي، لن أتوقف أبدًا عن التفكير فيك، لماذا الحياة غير عادلة؟ لماذا أنت؟ كنت ستصبح جدًا، وما زالت حياتك كلها أمامك. أحبك! نحن نحبك! لن ننساك أبدًا".

وحضر الجنازة المزيفة، عشرات الأصدقاء وأفراد الأسرة مرتدين ملابس الحداد السوداء، في انتظار بدء مراسم الجنازة والعزاء.

جنازة مزيفة

وكانت المفاجأة، عندما هبطت البلجيكي من طائرة هليكوبتر حلّقت في السماء وعلى متنها الرجل الميت، الذي يؤدون واجب العزاء فيه.

وأقيمت الجنازة بالقرب من مدينة لييج، قبل أن يفسدها التيك توكر "ديفيد بيتين" صاحب الجنازة، ويراه المعزون بجانب طاقم التصوير، ويقفز من المروحية ويُحيي المعزين قائلًا: "تحياتي لكم جميعًا، مرحبًا بكم في جنازتي".

شعر البعض بالارتياح لـ عودة بيرتن من بين الأموات، وركضوا يعانقون الرجل بمجرد هبوطه، بينما ظل آخرون في موقف السيارات مذهولين من المفاجأة.

على الجانب الآخر رفض عددُ من المعزيين مقلب ديفيد مبررًا المقلب بأنه جاء كتعبيرعن رفضه للمعاملة السيئة التي كان يلقاها من عائلته وأصدقائه.

اختبار محبة

وكشف بيرتن، الذي يملك 165000 متابع، أن بعض الأحباء تواصلوا معه منذ المزحة التي أضافتها ابنته؛ لتقف على حقيقة من يهتم بوالدها حقًا، مشيرًا إلى أن هناك فريق لم يحضر العزاء ولم يتصل لعزاء الأسرة، وهو ما أزعجه في هذا الموقف الذي خرج منه فائزًا بمعرفة حقيقة من كان يحبه وأسرته بالفعل.