محامي محمد عادل: سرعة الإجراءات عجلت بالنهاية وبسمة وهبة: كنت تريد البراءة!

نفذت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، صباح اليوم، حكم الإعدام في محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، واستقبلت أسرة المتهم جثمان محمد عادل، لتشييعه إلى مثواه الأخير.

ووصل جثمان محمد عادل، إلى مسجد البرجي بسيدي خلف بمدينة المحلة الكبرى، وأدى أقاربه وعدد من الأهالي صلاة الجنازة عليه قبل دفنه في مقابر الششيني للصدقة مقابل سيدي خلف.

محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف تصدر محركات البحث العالمية بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه خلال الساعات القليلة الماضية العقوبة التي تم تنفيذها فجرًا بعد أن سبقتها الكثير من الكواليس في تنظيم تنفيذ العقوبة الأشد في القانون المصري وماذا عن حكاية دفنه في مقابر الصدقة.

وعلق خالد البري محامي قاتل الطالبة نيرة أشرف، على تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة، قائلًا:" تبنيت هذه القضية اعتراضا مني على الإجراءات المتلاحقة القضائية التي لم نرها مسبقا".

وتابع في تصريحات لـبرنامج" " 90 دقيقة تقديم الإعلامية بسمة وهبة :" كنت أطالب بأن يحصل المتهم على حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التقاضي" على حد زعمه.

وترد عليه بسمة وهبة:" حضرتك كنت عايز تشوف مخرج للمتهم في هذه القضية؛ كي تستطيع تبرئته من هذه الجريمة وكنت ترغب في إطالة أمد القضية".

تنفيذ الحكم في الأشهر الحرم

عن إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه في الأشهر الحرم، وهي (رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم)، ونحن في أواخر شهر ذو القعدة 1444 وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، يتساءل البعض عبر منصات المواقع الاجتماعي عن تنفيذ عقوبة الإعدام هل يمكن أن تتم فيه؟، وخصوصًا بعدما نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل في القضية المعروفة إعلاميًا بقاتل الطالبة نيرة أشرف.

لذلك جاء في نص القانون الذي حدد القانون حالات يمنع تنفيذ فيها حكم الإعدام، وهي خلال الأعياد والمناسبات الخاصة بديانة المحكوم عليه، والسيدة الحبلى.

حالات تمنع فيها تنفيذ حكم الإعدام:

وتنص المادة 475 "أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".

وتنص المادة 476 "أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد".