قرار من مجلس الدولة بشأن إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

اقرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم أختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أسرة محمد عادل ، الصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا، لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، يطالبون فيها بوقف تنفيذ الحكم.

تفاصيل قضية نقض محمد عادل

وفي الاثنين الماضي ،إحالة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى المقدمة من أسرة محمد عادل والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة الأولى".

وفي وقت سابق تقدم خالد البرى المحامى ، وكيلا عن خديجة محمد عمارة والدة المدان وشقيقته رنا عادل محمد إسماعيل، بدعوى امام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد نجل الأولي وشقيق الثانية "رافعي الدعوى" والمحكوم علية فى الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

كما طالب "البري " المدعين بتشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الطب جامعة المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الفحوصات الطبية اللازمة على المخ والأعصاب واعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري من جامعة القاهرة على نفقة الطالبين.

كما طالبوا بتمكين إيداع المدان إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية لإعداد تقرير ووقف تنفيذ حكم الإعدام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من يد الكفالة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه.

تفاصيل قضية تعويض أسرة نيرة أشرف

ومن جهة اخري ، تنظر محكمة بلقاس الجزئية القضية رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة اشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.

وفي وقت سابق ، تقدم خالد عبد الرحمن محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف ، والتي تخلص منها زميلها خارج أسوار جامعة المنصورة، في يونيو من عام 2022، أعلن أنه جرى رفع دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد المتهم محمد عادل قاتل نيرة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكشف المحامي التفاصيل؛ أنه بعد رفض الطعن على الحكم، رفعنا دعوى قضية في محكمة بلقاس بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.

و قد قضت يوم 9 فبراير الماضي ؛ محكمة النقض ، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، في القضية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة.