إحالة ديلر للجنايات بتهمة حيازة المواد المخدرة

احالت نيابة القاهرة الجديدة ، عاطل لمحكمة الجنايات، وذلك لحيازته كمية من المواد المخدرة بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة .

تفاصيل إحالة عاطل لمحكمة الجنايات

وجاء قرار الإحالة عن أن المتهم "إيهاب.ع" عاطل، عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بترويجه المواد المخدرة بغرض التربح والكسب غير المشروع.

بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

كما أحالت نيابة الشروق وبدر ، المتهم بالشروع فى قتل طالب بسبب مشاجرة نشبت بينهم ، لمحكمة الجنايات.

وجاء قرار الإحالة أن المتهم “عاطف.م” قام بالتعدى على طالب بآله حادة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلاف حول ركنة السيارة ، فقام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بآله حادة ، وفي وقت سابق ، قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.

بداية تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من طالب يتهم فيه احد الأشخاص بالتعدى عليه بآله حاده بعد مشاجرة نشبت بينهم حول مكان ركنة السيارة وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

طالب الطب المنتحر في دار السلام

في واقعة اخري ، عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة طالب كلية طب الأسنان مشنوق داخل شقة بمنطقة دار السلام، وبعمل التحريات تبين أنه أقدم على الأنتحار لمروره بضائقة نفسية.

و بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا مفاده وجود وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طالب فى بداية العشرينيات من العمر وتبين أنه طالب فى كلية الطب، وعثر عليه مُعلق فى جنش المروحة بصالة المنزل.

بإجراء التحريات وتبين أنه اقدم على الأنتحار والتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية فى الأونة الأخيرة، وأضافت التحريات ان المتوفى فى يوم الواقعة قام بتثبيت حبل غسيل بجنش المروحة بالصالة واعتلاء كرسي ودفعه بقدميه مما أدي إلي وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.