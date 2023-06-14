الدقهلية: قطع المياه عن طلخا ومدينة نبروة غداً الخميس

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غداً الخميس عن مركز ومدينة نبروه وعدد من القري التابعة لرئاسة المركز، وبعض قري مركز طلخا من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساء في ذات اليوم لإجراء بعض التعديلات علي خطوط شبكات مياة الشرب.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءاً على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن، حيث يتم تنفيذ بعض التعديلات علي شبكات مياة الشرب مما يستدعي قطع المياة وتأثر عدد من القري بمركز نبروه وبعض قري مركز طلخا في المدة المشار إليها.

وأوضح التقرير، أن القري المتأثرة بانقطاع المياة هي مركز ومدينة نبروه وكذا قري الوحدة المحلية بطنيخ وقري الوحدة المحلية بدرين وقري الوحدة المحلية بكفر الدكروري، وافنيش وقري الوحدة المحلية بنشا التابعة لرئاسة مركز نبروه وايضا قريتي سرسو والخوارزم بمركز طلخا.

ووجه مختار، للمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز نبروه ورحاب المزين مركز طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء أعمال التعديلات المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق مركز ومدينة نبروه والوحدات المحلية القروية التابعة المشار اليها وقري مركز طلخا المذكورة وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.