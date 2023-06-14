تصريحات السيسي تعكس احترامه للديمقراطية وحرصه على الرأي الآخر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تصريح الرئيس السيسي اليوم في المؤتمر الوطني للشباب بأنه لا يمتلك بمفرده مصلحة الدولة هو غاية في الأهمية ولابد أن يكون منهج أجهزة الدولة، مطالبًا أجهزة الدولة بالاستماع إلى كلمة الرئيس اليوم وتأكيداته ووضعها كعقيدة.

وأشار عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تصريحات الرئيس اليوم صادقة وقاطعة وواضحة ومعلنة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اليوم احترم الديمقراطية والتعبير عن الرأي الآخر، موضحًا أنه لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة ولابد أن يستمر الحوار الوطني.

ولفت إلى أن حديث الرئيس اليوم مهم وأهميته في تحويله لسياسة يومية وينعكس على كافة مناحي الحياة السياسية وغير السياسية، من خلال التعبير عن الرأي واحترام الحريات، وهي نقطة بليغة الأهمية والتأثير، واحترام الآراء وعدم مصادرة الوطنية.

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى على ضرورة تحويل تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض الواقع في كافة مناحي الحياة من البرلمان والإعلام والحوارات الجانبية.

مبدأ سياسة لمرحلة جديدة

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة الاهتمام بتصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته في مؤتمر "الشباب الوطني"، بأنه سيوقع على كل ما ينتهي إليه الحوار الوطني، والخارج عن صلاحيته الدستورية سيحيله لمجلس النواب.

وأشار إلى أن تصريح الرئيس السيسي اليوم يعد مدخل ومبدأ سياسة لمرحلة مختلفة وجديدة، موجهة كلامه لأجهزة الدولة: "يا أجهزة الدولة أرجوكم اسمعوا الرئيس".

وأوضح أن لقاء الرئيس مع قطاعات المواطنين من الريف المصري، والاستماع لشرائح مختلفة من المجتمع وشباب وحضور اللقاءات وجهًا لوجه هو شئ مهم وضروري، مؤكدا أنه حينما يتكلم الرئيس عن الحوار الوطني بهذا الاهتمام فهذه إشارة الى أجهزة الدولة بضرورة الاستماع للرئيس ويبدو انها مبدأ سياسة لمرحلة مختلفة.

العاصمة الإدارية كلفت الدولة وليست الموازنة

وذكر أن الموازنة التي تعرضها وزارة التخطيط هي موازنة منتصف الدولة وليست الدولة بأكملها، مشددًا على أن الموازنة هي 52% من موازنة، وهي الموازنة التي تم مناقشتها في مجلس النواب والموافقة عليها الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هناك هيئات خارج الموازنة ولا يعرف عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف موازنة الدولة ولكنها كلفت الدولة نفسها، قائلا: نصدق الرئيس أنها لم تكلف "الموازنة" لكنها كلفت الدولة.

وتابع: "الأموال التي أنفقت على العاصمة الإدارية ليست من الموازنة ولكنها أموال الدولة، نصدق الرئيس السيسي، العاصمة الإدارية كلفت الدولة"، مشيدا بمشهد المؤتمر الوطني للشباب اليوم، وما شهده من خلاله محاوره الرئيس بعض الشباب وهو شئ راقي ورائع وجميل، ولكن لابد أن يكون من كافة الاحزاب السياسية.