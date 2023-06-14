تعليق الرئيس السيسي على هجرة الأطباء للخارج.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يتحدث عن خروج أطباء من مصر وسفرهم للخارج، والسبب في ذلك أنهم لا يحصلون على الراتب الكافي، وسافروا للبحث عن المرتب الأفضل.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، "وجهنا الحكومة بزيادة عدد خريجي كليات الطب لإننا مانقدرش نقول للناس ماتسافروش، ودي حرية شخصية، حتى لو أنا اللي علمته وصرفت عليه وأهلته لكن مانقدرش نحبسه جوه البلد".

حوار وطني محل تقدير:

وأوضح أن الأزمة تكمن في المطالبة بالنموذج المثالي، وهو أمر صعب لأن الدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل، وهو أمر مشروع ومعمول به في كل الدول ومع كل الشعوب، وخطوات السير نحو الأفضل لا تنتهي.

وأكد رئيس الجمهورية أن ما يطرحه الحوار الوطني، محل تقدير واحترام بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، مشيرًا إلى أن مصر واجهت مشكلات الصحة من خلال مبادرات صحية للكشف عن الأمراض المزمنة والكشف عن الأمراض مبكرًا خصوصًا لدى الأطفال وأمراض الأورام لدى السيدات.

هجرة الأطباء:

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن بعض الأطباء في الوقت الحالي يقومون بالسفر إلى الخارج نظرًا للعروض التي تقدم لهم ولا نستطيع أن نجبر أحدًا منهم على البقاء بالداخل، موضحًا أن الدولة تحتاج إلى ٧٥٠ مليار دولار للنهوض بقطاع الصحة وهذا يعني أننا نحتاج إلى تريليونات ليست موجودة في الوقت الحالي.

وتابع الرئيس السيسي، أنه يصدر قرارات مع وزير الصحة بعمل مبادرات للقضاء على الأمراض والفيروسات المنتشرة بين المواطنين مثل مبادرة القضاء على فيروس سي ومبادرة أخرى للكشف عن الأمراض السارية وأخرى عن ضعف السمع.



