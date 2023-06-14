السيسي لنائب معارض.. ربنا يحاسبني لو ضيعت الـ 100 مليون مصري (فيديو)

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، النائب المعارض عبدالمنعم إمام، الذي تقدم بمقترحات وتوصيات مكتوبة له خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في محافظة الإسكندرية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.

ربنا يحاسبني

وقال الرئيس السيسي للنائب عبدالمنعم إمام : “تعالى يا أخويا، تعالى يا عبدالمنعم إحنا عايزينك، كل شاب وشابة تقدر تعمل حاجة في مصر أنا برحب بهم”، متابعًا: “ربنا هو من يحاسبني لو أنا ضيعت الـ100 مليون مش أنت، أنا مش بخاف أبدا ولو كنت خفت كنتم كلكم في خراب ودمار للبلد دي،وأنت تقولي يا ترى الحوار هيوصل لإيه؟ أنتم تطلبون الحد الأقصى للحوار”.

واختلف الرئيس السيسي مع النائب في كلمة “معارضة”، موضحًا: "نحن واحد وهذا أحسن، التصنيف البرلماني نتاج بشر، وكلامي كلام بشر".

ضياع الاحتياطي النقدي

ولفت إلى أن مصر تكبدت 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير، بالإضافة لخسائر محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي الذي كونته الدولة على مدار 20 عامًا، انتهى بعد عام ونصف بعد اندلاع ثورة 25 يناير، مردفًا: “بعدها ضربوا الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء”.

ولفت إلى أن موارد الدولة لم تزداد بالمعدل الذي يلبي احتياجات الـ25 مليون مواطن في كل القطاعات، مواصلًا: “طب لما تتكلم في الحوار الوطني إن التشغيل عندك مشكلة، صحيح عندي مشكلة ولو نزلت 4% أو 2% كويس، بس أعملها إزاي، في حاجة أنا أعملها وحاجة نعملها كلنا”.

جدعنة المصريين

واسترسل الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب،:" ربنا أراد أني أكون هنا..وعارف أن قدرة الناس على التحمل لها مدى"، متابعا:" كنت متصور أن المصريين مش هيستحملوا..ولكن الحكمة الغربية أنهم استحملوا".

وأكمل: المصريين أثبتوا أنهم جدعان واستحملوا الظروف اللي حصلت السنين اللي فاتت دي"، مضيفا:" أنا عمري ما قلت كلام معسول وأن الأمور هتبقى صافية، أنا قلت إن البلد عايزة شغل من نار على طول".