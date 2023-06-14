دوري الأمم الأوروبية.. هولندا يتقدم على كرواتيا بهدف في الشوط الأول

أنهى منتخب هولندا الشوط الأول من مباراته أمام كرواتيا متقدماً بهدف مقابل لاشئء في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي يستضيفها ملعب فينورد.

سيطر منتخب هولندا على المباراة منذ بدايتها ونجح في الاستحواذ على وسط الملعب معظم فترات الشوط، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

إنحصر اللعب في وسط الميدان حتى جاءت الدقيقة 32 عندما توغل اللاعب تيون كووبميينيرز إلى منطقة جزاء كرواتيا قبل أن يسدد خارج المرمى.

وفي الدقيقة 35 نجح دنيايل مالين في تسجيل هدف التقدم لهولندا بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

حاول منتخب كرواتيا الضغط على هولندا في الدقائق المتبقية بحثاً عن تعديل النتيجة الا أن الحكم أطلق صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تقدم هولندا على كرواتيا بنتيجة 2-0.

كومان يعلن تشكيل منتخب هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل هولندا لمواجهة اليوم كما يلي:

بيلو في حراسة المرمى

الدفاع: آكي، فان دايك، ماتس فيفر، لوتسهاريل جيرترويدا

خط الوسط: فرينكي دي يونج، تشافي سيمونز، مالاسيا

الهجوم: جاكبو، كووبميينيرز.

تشكيل منتخب كرواتيا في مواجهة هولندا

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش، جوسيب سوتالو، دوماجوي فيدا

خط الوسط: بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، إيفان بيريشيتش

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، كراماريتش، إيفانوسيتش.

الغيابات تضرب هولندا قبل مواجهة كرواتيا

في سياق متصل، كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الإثنين الماضي، غياب لاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت عن المنتخب في نهائيات دوري أمم أوروبا التي تستضيفها هولندا بسبب الإصابة.

تعرض دي ليخت للإصابة في ربلة الساق، عضلة السمانة في مران المنتخب الهولندي استعدادًا لمواجهة ضيفه الكرواتي بعد غدٍ الأربعاء في الدور قبل النهائي من دوري الأمم.

سيدخل مكانه دالي بليند في قائمة المنتخب الهولندي الذي يدربه المدير الفني رونالد كومان.

كما يغيب عن الطواحين الهولندية، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، عن دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، لعدم تعافيه من الإصابة.

وأوضح الاتحاد الهولندي عبر حساباته الرسمية، أنه لن يكون ممفيس ديباي متاحًا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية.

وكان ديباي تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مارس خلال مباراة ودية ضد جبل طارق.