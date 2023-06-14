تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة كرواتيا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كرواتيا مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

وجاء تشكيل هولندا لمواجهة اليوم كما يلي:

بيلو في حراسة المرمى

الدفاع: آكي، فان دايك، ماتس فيفر، لوتسهاريل جيرترويدا

خط الوسط: فرينكي دي يونج، تشافي سيمونز، مالاسيا

الهجوم: جاكبو، كووبميينيرز.

وتنطلق مباراة هولندا وكرواتيا في دور نصف النهائي، في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت المغرب العربي.

تنُقل مباراة كرواتيا وهولندا على قنوات بي إن سبورتس عبر قنواتها "beIN Sports 1 HD Premium"،

Sport TV1 Portugal

TV 6 Sweden

TVE La 1 HD

Polsat Sport Extra

في سياق متصل، كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الإثنين الماضي، غياب لاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت عن المنتخب في نهائيات دوري أمم أوروبا التي تستضيفها هولندا بسبب الإصابة.

تعرض دي ليخت للإصابة في ربلة الساق، عضلة السمانة في مران المنتخب الهولندي استعدادًا لمواجهة ضيفه الكرواتي بعد غدٍ الأربعاء في الدور قبل النهائي من دوري الأمم.

سيدخل مكانه دالي بليند في قائمة المنتخب الهولندي الذي يدربه المدير الفني رونالد كومان.

على الجانب الآخر، في الدور قبل النهائي يوم الخميس تجرى مباراة بين المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ونظيره الإسباني، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

كما يغيب عن الطواحين الهولندية، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، عن دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، لعدم تعافيه من الإصابة.

وأوضح الاتحاد الهولندي عبر حساباته الرسمية، أنه لن يكون ممفيس ديباي متاحًا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية، نتمنى لك تعافيًّا سريعًا، ممفيس.

كان ديباي تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مارس خلال مباراة ودية ضد جبل طارق.

لم يشارك ديباي منذ أكثر من شهر قبل عودته إلى صفوف فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية إبريل، لكن إصابته في ربلة الساق اليمنى عادت لـ صاحب 44 هدفًا في 88 لقاءً دوليًّا.