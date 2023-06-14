كروس لاعب ريال مدريد يسخر من هازارد بسبب بيلنجهام

سخر الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، من زميله السابق في الفريق إيدن هازارد، خلال مقارنة بين هازارد والمنضم حديثا للملكي بيلنجهام بسبب ما حدث مع الأول.

توني كروس

وفسخ ريال مدريد عقد البلجيكي هازارد في مطلع يونيو الجاري، بعدما مر اللاعب بأربعة مواسم كارثية منذ انضمامه إلى الفريق قادما من تشيلسي.

أغلى صفقة:

ويعد هازارد أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، عندما انتقل قادما من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو في 2019.

وأعلن نادي العاصمة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الشاب الإنجليزي جود بلينجهام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ 103 مليون يورو، ليعد ثاني أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد.

100 مليون يورو:

وعن إمكانية فشل صفقة بيلنجهام كما حدث مع هازارد، قال توني كروس في تصريحات صحفية ،ضم بيلنجهام مقابل أكثر من 100 مليون يورو كان لدينا لاعب آخر أتى بمبلغ مشابه وترك مسيرته تموت ببطء ورحل، البعض سيقول لذلك السبب إنها صفقة فاشلة، ولكن علينا أن نتفاءل.

وأضاف: بيلنجهام لاعب كبير، رغبة العديد من الفرق في ضمه بسبب جودته وعمره، بشكل عام لدي ثقة كبيرة في من يتخذون القرارات في النادي، لم أتابعه بشكل مكثف، لكنني رأيت دورتموند في دوري الأبطال، في معظم الأوقات كان يلعب بشكل جيد للغاية، وإذا فعل ذلك هنا أيضا، فسيكون توقيعا رائعا.

ليست الأولى:

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسخر فيها كروس مع زميله البلجيكي، حيث سبق ورفض أن يتعاطف مع هازارد بسبب قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها.

وأكد بأنه لا يشعر بالشفقة على هازارد، في تصريحات إذاعية .

وقال: التعاطف ليس مكانه كرة القدم. لا أعتقد أن حياة إيدن سيئة.

وأضاف: يمكنك أن تتعاطف مع الأشخاص الذين يمرون بوقت سيئ بشكل واضح، الأمر لا يتعلق بالمال، أنا فقط لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في كرة القدم.

وقال بالطبع، الوضع كان صعبا لوقت طويل، ولكن في النهاية، كل شخص مسؤول عن وضعه إلى حد ما.

وأكد: لهذا السبب أعتقد أن الشفقة في غير محلها، وأعلم إدين جيدا، وأتعاطف مع الأشخاص الذين يتواجدون في مواقف سيئة للغاية وإيدن ليس واحدا منهم.