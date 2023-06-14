الهدوء يخيم على امتحانات الشهادة الثانوية في الشرقية

تفقَّد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء، انتظام لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي الحالي بإدارة ههيا.

اطمأن رئيس أزهر الشرقية، على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، وتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب، يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية، في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية:

خلال تفقُّد اللجان الامتحانية، اطمأن رئيس الإدارة المركزية على انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة فتيات هيهيا ومقرها معهد فتيات هيهيا، ولجنة بنين ههيا الثانوية ومقرها مدرسة الشهيد عبدالحميد النموذجية، كما تأكد أن الامتحانات تسير بصورة طيبة وبلا معوقات والأسئلة فى مستوى الطلاب ومن داخل المنهج.

شددَّ رئيس المنطقة على ضرورة التصدي لوسائل الغش كافة داخل اللجان، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول وعدم ترهيب الطلاب أثناء الامتحانات الشفوية.

أدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة الأدب والنصوص، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.