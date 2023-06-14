اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي: "احنا بنبني دولة"
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: السيسي: "احنا بنبني دولة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
السيسي: "احنا بنبني دولة"
خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة الرئيس: "حل 3 قضايا محل توافق في جلسات الحوار الوطني وهمضي على مخرجاته دون قيد أو شرط"
اطمنوا بفضل الله مسيطرين على الأمور
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