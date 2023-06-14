الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي: "احنا بنبني دولة"

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: السيسي: "احنا بنبني دولة".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي: "احنا بنبني دولة" 

خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة الرئيس: "حل 3 قضايا محل توافق في جلسات الحوار الوطني وهمضي على مخرجاته دون قيد أو شرط" 

اطمنوا بفضل الله مسيطرين على الأمور

 نحرص على ألا يقل الاحتياطي السلعي عن 6 أشهر

 نركز على الصناعة لتشغيل العمالة وجلب الدولار 

الجامعات التي تم إنشاؤها في 6 سنوات تكفي التعليم حتى 2050 

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيسا للجمهورية للمرة الـ 12

 الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين

 الرئيس الصيني: حل القضية الفلسطينية في تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية 

 

الجريدة الورقية