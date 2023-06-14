اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي: "احنا بنبني دولة"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: السيسي: "احنا بنبني دولة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي: "احنا بنبني دولة"

خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة الرئيس: "حل 3 قضايا محل توافق في جلسات الحوار الوطني وهمضي على مخرجاته دون قيد أو شرط"

اطمنوا بفضل الله مسيطرين على الأمور

نحرص على ألا يقل الاحتياطي السلعي عن 6 أشهر

نركز على الصناعة لتشغيل العمالة وجلب الدولار

الجامعات التي تم إنشاؤها في 6 سنوات تكفي التعليم حتى 2050

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيسا للجمهورية للمرة الـ 12

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين

الرئيس الصيني: حل القضية الفلسطينية في تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية