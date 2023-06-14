السيسي يذكر المصريين بطلبه في 2014.. صفائح العسل وبرطمانات الزبدة (فيديو)

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تذكير الشعب المصري بحديثه قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014.

وقال الرئيس السيسي: “أنا أبدًا لم أتحدث بكلام معسول لكم على أن الأمور ستبقى خضراء، وأنا معي صفائح العسل وبرطمانات الزبدة، أنا قلت البلد دي تحتاج إلى عمل متواصل وشغل من نار متواصل”.

وتابع خلال حضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز".: “أنا قلت إننا نحتاج للعمل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح استيقظت أنا الساعة 5 الصبح وأنتم لم تقوموا”.

جدعنة المصريين:

واسترسل الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب،:" ربنا أراد إني أكون هنا.. وعارف إن قدرة الناس على التحمل لها مدى"، متابعًا:" كنت متصور إن المصريين مش هيستحملوا.. ولكن الحكمة الغربية إنهم استحملوا".



وأكمل: المصريين أثبتوا إنهم جدعان واستحملوا الظروف اللي حصلت السنين اللي فاتت دي"، مضيفًا:" أنا عمري ما قلت كلام معسول وإن الأمور هتبقى صافية، أنا قلت إن البلد عايزة شغل من نار على طول".