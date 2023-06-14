عاجل
الدلافين سلاح روسيا الجديد لحماية الجنود في أعماق بحر القرم "عند الله تجتمع الخصوم" تعليقات السوشيال ميديا على إعدام محمد عادل العدالة لاتعرف الرؤساء.. من نيكسون إلى ترامب محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. الساعات الأخيرة وأسرار الدفن بمقابر الصدقة
الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السيسي يذكر المصريين بطلبه في 2014.. صفائح العسل وبرطمانات الزبدة (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تذكير الشعب المصري بحديثه قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014.

 وقال الرئيس السيسي: “أنا أبدًا لم أتحدث بكلام معسول لكم على أن الأمور ستبقى خضراء، وأنا معي صفائح العسل وبرطمانات الزبدة، أنا قلت البلد دي تحتاج إلى عمل متواصل وشغل من نار متواصل”.

 وتابع خلال حضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز".: “أنا قلت إننا نحتاج للعمل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح استيقظت أنا الساعة 5 الصبح وأنتم لم تقوموا”.

txt

السيسي: مصر تحتاج لـ 2 تريليون دولار سنويًا لسد الاحتياجات (فيديو)

txt

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة

 جدعنة المصريين:

 واسترسل الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب،:" ربنا أراد إني أكون هنا.. وعارف إن قدرة الناس على التحمل لها مدى"، متابعًا:" كنت متصور إن المصريين مش هيستحملوا.. ولكن الحكمة الغربية إنهم استحملوا".


 وأكمل: المصريين أثبتوا إنهم جدعان واستحملوا الظروف اللي حصلت السنين اللي فاتت دي"، مضيفًا:" أنا عمري ما قلت كلام معسول وإن الأمور هتبقى صافية، أنا قلت إن البلد عايزة شغل من نار على طول".

 

الجريدة الورقية