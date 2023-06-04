وفاة شاب سقط من أعلي عقار في الشيخ زايد

فارق شاب الحياة، عقب سقوطه من أعلى عقار في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق

تفاصيل مصرع شاب بالشيخ زايد

وكانت البداية بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة ، وقد توجهت إدارة المباحث إلى مكان الحادث ، وتبين أن شابا فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من أعلى عقار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سيدة الشيخ زايد

في واثعة اخري ، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها أثر سقوطها من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

و بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا تضمن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن الفحص والتحريات؛ تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، إثر إصابتها بكسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات واقعة سيدة الشيخ زايد

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين بإجراء التحريات والفحص، أن السيدة منفصلة عن زوجها الذي يمتلك حضانة ابنتيها البالغين من العمر 14 و15 عامًا، وعقب انفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.

وأوضحت التحريات أن السيدة المتوفاة حضرت يوم الواقعة إلى منزل طليقها وحاولت رؤية بناتها إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فقامت بإحضار لوح خشبي وحبل، وقامت بربطهما وعلقت بهما خطافًا وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها.

وبينت التحريات إلى أن السيدة حاولت الدخول إلى شباك المطبخ ورؤية بناتها، إلا أنها اختل توازنها وسقطت وفارقت الحياة فى الحال، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.