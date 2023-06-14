الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مستشفى كوم حمادة التخصصي في البحيرة، المقامة على 3100 متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، مشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما افتتح الرئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواسى الجامعي التي تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها وغرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا، وصنعت الوحدة كاملة في ألمانيا لزرع النخاع الطاقة الاستيعابية من 60 إلى 70 زرع نخاع تخدم الوحدة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ويتم زرع النخاع بالمجان، وتتبع جميع الإجراءات العالمية لوحدات زرع النخاع طبقا لأحدث البروتوكولات، وأيضا تسهم في القضاء على قوائم الانتظار في مصر.

وبسؤال الرئيس السيسي عن تكلفة الإحالة الواحدة لمريض زرع النخاع، أجابت الدكتورة منال السردي رئيس وحدة زرع النخاع أستاذ في كلية طب الإسكندرية قائلة: إن التكلفة قد تصل إلى 150 ألف جنيه للحالة الواحدة، وهناك نوعين من الزراعة: زراعة ذاتي تصل ثمنها إلى: 100 ألف جنيه، وزرع متبرع تصل إلى 150 ألف جنيه.كما افتتح الرئيس مشروع نفق وكباري السادات عند تقاطع طريق السادات ونفق السادات أسفل طريق كورنيش الإسكندرية.

مواد متعلقة

251 درجة للثانوي العام و140 درجة لمدارس التعليم الفني الزراعي بسوهاج

تشغيل مجمع طبي خيري وتجديد خطوط المياه بأولاد نجم شمال قنا

ارتفاع عدد النازحين جراء الاشتباكات في السودان

الجريدة الورقية