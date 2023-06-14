التحقيق مع عامل متهم بالتخلص من مواطن بسبب 1500 جنيه

فتحت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل مواطن على يد عامل بسبب خلاف على 1500 جنيه، لتأخر المجنى عليه في سداد قسط “جمعية" بمنطقة السلام أول، وطلبت رجال المباحث الجنائيه بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للجثمان.

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغا يفيد في وجود جثة داخل مقهى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مقتول بطعنة سكين في صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه تأخر المجني في دفعها لجمعية مشتركان فيها.

وأضافت التحريات أن المتهم تقابل مع المجنى عليه داخل المقهي ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيل في صدره بسكين ثم لاذ بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق