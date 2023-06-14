ضرائب إسبانيا تٌلاحق بنزيما بعد إنضمامه لاتحاد جدة

انتقل النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما إلي نادي اتحاد جدة السعودي قادماً من ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل للإتي، ولكن مازالت ضرائب إسبانيا تلاحقه في السعودية.

وعلى الرغم من من رحيل بنزيما عن ريال مدريد إلا أن اللاعب مطالب بدفع جزء من راتبه كضرائب في إسبانيا.

وذلك لأن كريم بنزيما كان يتقاضى 11.5 مليون يورو صافية بعد الضرائب في ريال مدريد، لذلك من المقرر أن يذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم الفرنسي، في السعودية إلى الضرائب الإسبانية، بموجب ما يعرف بـ "ضريبة الخروج.

يذكر أن أعلن اتحاد جدة يوم الثلاثاء قبل الماضي، تعاقده مع كريم بنزيما، لمدة 3 مواسم، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وتم تقديمه مساء الخميس الماضي، رسميا في حفل شهده ملعب الجوهرة المشعة أمام 60 ألف مشجع.

وتناولت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الأخيرة حالة القلق التي تسيطر على لاعبي ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة .

وألمحت التقارير إلى أن وصول لاعب كبير إلى الفريق في الصيف الحالي هو الحل الأمثل لتعويض أهداف النجم الفرنسي.

وانتقل بنزيما إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ قاده الموسم الماضي إلى تحقيق بطولة كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وكأس الملك، من خلال تسجيله 31 هدفاً في جميع المسابقات.

ويضغط لاعبو ريال مدريد للتعاقد مع لاعب كبير يعوض رحيل بنزيمة وتلافي وجود أي مشاكل في الموسم المقبل، بينما تستبعد إدارة فلورنتينو بيريز التعاقد مع الاسم الأقوى المطروح حالياً وهو الإنجليزي هاري كين الذي سيبلغ 30 عاماً الشهر المقبل.

ودلل البعض بحديث ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الجديد بعد رحيل بنزيمة، والذي أجرى مقابلة تليفزيونية أمس الاثنين قال فيها:

لاعب مهم مثل كريم رحل واليوم نحن بحاجة إلى أهداف، أظن أن التعاقد مع كين هذا الصيف وفي العام المقبل مع مبابي سيكون أمراً مناسباً.

ناتشو قلق بعد رحيل رحيل بنزيما

ناتشو كشف عن حالة القلق، لأنه القائد الحالي، والذي شاهد ماذا حدث في ريال مدريد بعد رحيل رونالدو عام 2018 وعدم تعويضه، إذ دربه 3 مدربين ذلك الموسم (لوبيتيجي، سولاري وزيدان) وخسر الدوري بفارق كبير عن برشلونة البطل، وخرج من دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي بخسارة قاسية أمام أياكس أمستردام 4-1.