233 درجة  تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2024/2023 بحد أدني 233 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها محمدعبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية وإجمالي عدد الفصول والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ47 طالباً في الفصل الواحد

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "30 درجة" عن مجموع الحد الأدنى للقبول بتنسيق الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 23/24

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 بأنواعه المختلفة صناعي تجاري ، فندق زراعي وذلك على النحو التالي

التعليم الصناعي

مدارس مركز بني سويف

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين 175 درجة بني سويف الميكانيكية 180 درجة بني سويف الكهربائية 205 درجة بني سويف الزخرفية "17 درجة بني سويف المعمارية 160درجة بني سويف الفنية بنات 205 درجة أبشنا الفنية بنات 170 درجة الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت 180درجة باروط الصناعية بنين "18 درجة باروط الفنية بنات 170 درجة

مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين 190 درجة"الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات 190 درجة مدارس مركز ناصرناصر الفنية بنات 175درجةالشهيد محمود عيد الفنية بنات بالرياض 170 درجةمدارس مركز اهناسيااهناسيا الصناعية العسكرية بنين 175 درجةاهناسيا المعمارية العسكرية بنين 160 درجةاهناسيا الفنية بنات 200درجة

مدارس مركز ببا

ببا الصناعية العسكرية بنين 175 درجة

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "190 درجة"أبو شربان الصناعية العسكرية بنين " 160 درجة"حسن عبد الرحيم الفنية بنات "165 درجة"الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش " 170 درجة"

مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين 160 درجةالشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا 170 درجة

مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية العسكرية بنين 170درجةالفشن الفنية بنات 175 درجةالفنت الشرقية الفنية بنات 160 درجةالسلام الصناعية بنين 145 درجةالفنت الصناعية بنين 150 درجةشنرا الفنية بنات 150 درجة

ثانياً :التعليم الزراعي بنين

_مدارس مركز بني سويفبني سويف الزراعية 147 درجة

مدارس مركز ناصر ناصر الزراعية 150درجة

مركز الواسطىالواسطى الزراعية 145 درجة

مركز ببا ببا الزراعية الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية 145 درجة

مركز الفشن الفشن الزراعية 141 درجة

مركز سمسطا سمسطا الزراعية 140 درجة



التعليم التجاري والفندقي

مدارس مركز بني سويف

بني سويف الثانوية الفندقية العسكرية 3سنوات بنين 210 وبنات 175بني سويف الفنية التجارية المتقدمة 3 سنوات بنين 175التجارة بني سويف 170بليفيا التجارية المشتركة بنين 220 بنات 140باروط التجارية بنات 140اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بنين 220 بنات 140باها الثانوية التجارية للبنات " 140"مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير بنين 180 درجة بنات 140 درجةمدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة بنين 220درجة بنات 140درجة

اشمنت التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140 درجةمنشأة هديب التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة

مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية بنين 220 درجة بنات 140 درجةسدمنت التجارية بنات 140

مدارس مركز بباببا التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة

مدارس مركز سمسطا الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140 درجة

مدارس مركز الفشن



الفشن التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140

التعليم المزدوج صناعي

بني سويف

بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين 170 درجة بني سويف الكهربائية العسكرية بنين 180 درجةبني سويف الزخرفية بنات 175درجةبني سويف الفنية بنات 160 درجة

ناصر ناصر الفنية بنات 160 درجة اهناسيا اهناسيا الفنية بنات "170 درجة ببا الشهيد محمد حسين الفنية بنات 165درجةالتعليم المزدوج تجاريبني سويف التجارية بنين 170 درجة

التعليم المزدوج فندقي بني سويف الفندقية العسكرية بنين 170 درجة

التعليم المزدوج زراعيناصر الزراعية العسكرية ببني سويف 145 درجة

233 درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2024/2023 بحد أدني 233 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها محمدعبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة

حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية وإجمالي عدد الفصول والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 47طالباً في الفصل الواحد

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "30 درجة" عن مجموع الحد الأدنى للقبول بتنسيق الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 23/24

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 بأنواعه المختلفة صناعي تجاري ، فندق زراعي وذلك على النحو التالي

التعليم الصناعي

مدارس مركز بني سويف



الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين 175درجة بني سويف الميكانيكية 180 درجة بني سويف الكهربائية 205 درجة بني سويف الزخرفية "17 درجة بني سويف المعمارية 160درجة بني سويف الفنية بنات 205درجة أبشنا الفنية بنات 170 درجة الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت 180درجة باروط الصناعية بنين "18 درجة باروط الفنية بنات 170 درجة

مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين 190 درجة"الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات 190 درجة مدارس مركز ناصرناصر الفنية بنات 175درجةالشهيد محمود عيد الفنية بنات بالرياض 170 درجةمدارس مركز اهناسيااهناسيا الصناعية العسكرية بنين 175 درجةاهناسيا المعمارية العسكرية بنين 160 درجةاهناسيا الفنية بنات 200درجة

مدارس مركز ببا

ببا الصناعية العسكرية بنين 175 درجة

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "190 درجة"أبو شربان الصناعية العسكرية بنين " 160 درجة"حسن عبد الرحيم الفنية بنات "165 درجة"الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش " 170 درجة"

مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين 160 درجةالشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا 170 درجة

مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية العسكرية بنين 170درجةالفشن الفنية بنات 175 درجةالفنت الشرقية الفنية بنات 160 درجةالسلام الصناعية بنين 145 درجةالفنت الصناعية بنين 150 درجةشنرا الفنية بنات 150 درجة

ثانياً :التعليم الزراعي بنين

_مدارس مركز بني سويفبني سويف الزراعية 147 درجة

مدارس مركز ناصر ناصر الزراعية 150درجة

مركز الواسطىالواسطى الزراعية 145 درجة

مركز ببا ببا الزراعية الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية 145 درجة

مركز الفشن الفشن الزراعية 141 درجة

مركز سمسطا سمسطا الزراعية 140 درجة





التعليم التجاري والفندقي

مدارس مركز بني سويف



بني سويف الثانوية الفندقية العسكرية 3سنوات بنين 210 وبنات 175بني سويف الفنية التجارية المتقدمة 3 سنوات بنين 175التجارة بني سويف 170بليفيا التجارية المشتركة بنين 220 بنات 140باروط التجارية بنات 140اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بنين 220 بنات 140باها الثانوية التجارية للبنات " 140"مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير بنين 180 درجة بنات 140 درجةمدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة بنين 220درجة بنات 140درجة

اشمنت التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140 درجةمنشأة هديب التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة

مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية بنين 220 درجة بنات 140 درجةسدمنت التجارية بنات 140

مدارس مركز بباببا التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140درجة

مدارس مركز سمسطا الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140 درجة

مدارس مركز الفشن



الفشن التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140

التعليم المزدوج صناعي

بني سويف

بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين 170 درجة بني سويف الكهربائية العسكرية بنين 180 درجةبني سويف الزخرفية بنات 175درجةبني سويف الفنية بنات 160 درجة

ناصر ناصر الفنية بنات 160 درجة اهناسيا اهناسيا الفنية بنات "170 درجة ببا الشهيد محمد حسين الفنية بنات 165درجةالتعليم المزدوج تجاريبني سويف التجارية بنين 170 درجة

التعليم المزدوج فندقي بني سويف الفندقية العسكرية بنين 170 درجة

التعليم المزدوج زراعيناصر الزراعية العسكرية ببني سويف 145 درجة