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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

233 درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

المحافظ يعتمد تنسيق
المحافظ يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى  2024/2023  بحد أدني  233  درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها  محمدعبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

 وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية   وإجمالي عدد الفصول  والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ47 طالباً في الفصل الواحد

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات  فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "30 درجة" عن مجموع الحد الأدنى للقبول بتنسيق الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 23/24

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 بأنواعه المختلفة  صناعي  تجاري ، فندق  زراعي  وذلك على النحو التالي

 التعليم الصناعي 

مدارس مركز بني سويف
 الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين  175 درجة   بني سويف الميكانيكية 180 درجة  بني سويف الكهربائية  205 درجة  بني سويف الزخرفية "17  درجة  بني سويف المعمارية  160درجة  بني سويف الفنية بنات  205 درجة  أبشنا الفنية بنات 170 درجة الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت  180درجة  باروط الصناعية بنين "18 درجة باروط الفنية بنات  170 درجة

مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين   190 درجة"الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات  190 درجة مدارس مركز ناصرناصر الفنية بنات  175درجةالشهيد محمود عيد الفنية بنات بالرياض  170 درجةمدارس مركز اهناسيااهناسيا الصناعية العسكرية  بنين  175 درجةاهناسيا المعمارية العسكرية بنين  160 درجةاهناسيا الفنية بنات  200درجة

 

مدارس مركز ببا

ببا الصناعية العسكرية بنين  175 درجة

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "190 درجة"أبو شربان الصناعية العسكرية  بنين " 160 درجة"حسن عبد الرحيم الفنية بنات "165 درجة"الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش " 170 درجة"

 

مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين  160 درجةالشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا  170 درجة

 

مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية العسكرية بنين  170درجةالفشن الفنية بنات  175 درجةالفنت الشرقية الفنية بنات  160 درجةالسلام الصناعية بنين 145 درجةالفنت الصناعية بنين 150 درجةشنرا الفنية بنات 150 درجة

ثانياً :التعليم الزراعي  بنين

_مدارس مركز بني سويفبني سويف الزراعية 147 درجة

مدارس مركز ناصر ناصر الزراعية  150درجة

مركز الواسطىالواسطى الزراعية 145 درجة

مركز ببا ببا الزراعية  الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية 145 درجة

مركز الفشن الفشن الزراعية 141 درجة 

مركز سمسطا سمسطا الزراعية 140 درجة


  التعليم التجاري والفندقي

مدارس مركز بني سويف
 بني سويف الثانوية الفندقية العسكرية  3سنوات  بنين 210  وبنات  175بني سويف الفنية التجارية المتقدمة  3 سنوات  بنين 175التجارة  بني سويف  170بليفيا التجارية المشتركة بنين  220 بنات 140باروط التجارية بنات  140اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بنين  220 بنات 140باها الثانوية التجارية للبنات " 140"مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة  بنين 220  درجة بنات 140درجة الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير  بنين 180 درجة بنات 140 درجةمدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة  بنين 220درجة بنات 140درجة

اشمنت التجارية المشتركة  بنين 220 درجة بنات 140 درجةمنشأة هديب التجارية المشتركة  بنين 220 درجة بنات 140درجة

 

مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية    بنين 220 درجة بنات 140 درجةسدمنت التجارية بنات  140

 

مدارس مركز بباببا التجارية المشتركة   بنين 220 درجة بنات 140درجة

 

مدارس مركز سمسطا الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة   بنين 220 درجة بنات 140 درجة

مدارس مركز الفشن
 

الفشن التجارية المشتركة  بنين 220 درجة  بنات 140 

 

التعليم المزدوج  صناعي

 

بني سويف 

بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين 170 درجة بني سويف الكهربائية العسكرية بنين 180 درجةبني سويف الزخرفية بنات 175درجةبني سويف الفنية بنات  160 درجة 

ناصر  ناصر الفنية بنات  160 درجة اهناسيا  اهناسيا الفنية بنات  "170 درجة ببا  الشهيد محمد حسين الفنية بنات   165درجةالتعليم المزدوج  تجاريبني سويف التجارية بنين 170 درجة

 

التعليم المزدوج  فندقي بني سويف الفندقية العسكرية بنين  170 درجة 

 

التعليم المزدوج   زراعيناصر الزراعية العسكرية ببني سويف 145 درجة  

 

233 درجة  تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى  2024/2023  بحد أدني  233  درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة   وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها  محمدعبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة

 حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية   وإجمالي عدد الفصول  والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 47طالباً في الفصل الواحد

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات  فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "30 درجة" عن مجموع الحد الأدنى للقبول بتنسيق الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 23/24

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 بأنواعه المختلفة  صناعي  تجاري ، فندق  زراعي  وذلك على النحو التالي

 التعليم الصناعي 

 

مدارس مركز بني سويف
 

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين  175درجة   بني سويف الميكانيكية 180 درجة  بني سويف الكهربائية  205 درجة  بني سويف الزخرفية "17  درجة  بني سويف المعمارية  160درجة  بني سويف الفنية بنات  205درجة  أبشنا الفنية بنات 170 درجة الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت  180درجة  باروط الصناعية بنين "18 درجة باروط الفنية بنات  170 درجة

مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين   190 درجة"الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات  190 درجة مدارس مركز ناصرناصر الفنية بنات  175درجةالشهيد محمود عيد الفنية بنات بالرياض  170 درجةمدارس مركز اهناسيااهناسيا الصناعية العسكرية  بنين  175 درجةاهناسيا المعمارية العسكرية بنين  160 درجةاهناسيا الفنية بنات  200درجة

 

مدارس مركز ببا

ببا الصناعية العسكرية بنين  175 درجة

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "190 درجة"أبو شربان الصناعية العسكرية  بنين " 160 درجة"حسن عبد الرحيم الفنية بنات "165 درجة"الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش " 170 درجة"

 

مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين  160 درجةالشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا  170 درجة

 

مدارس مركز الفشن

 

 

الفشن الصناعية العسكرية بنين  170درجةالفشن الفنية بنات  175 درجةالفنت الشرقية الفنية بنات  160 درجةالسلام الصناعية بنين 145 درجةالفنت الصناعية بنين 150 درجةشنرا الفنية بنات 150 درجة

 

ثانياً :التعليم الزراعي  بنين

 

_مدارس مركز بني سويفبني سويف الزراعية 147 درجة

 

مدارس مركز ناصر ناصر الزراعية  150درجة

 

مركز الواسطىالواسطى الزراعية 145 درجة

 

مركز ببا ببا الزراعية  الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية 145 درجة

 

مركز الفشن الفشن الزراعية 141 درجة 

 

مركز سمسطا سمسطا الزراعية 140 درجة


 

 التعليم التجاري والفندقي

 

مدارس مركز بني سويف
 

بني سويف الثانوية الفندقية العسكرية  3سنوات  بنين 210  وبنات  175بني سويف الفنية التجارية المتقدمة  3 سنوات  بنين 175التجارة  بني سويف  170بليفيا التجارية المشتركة بنين  220 بنات 140باروط التجارية بنات  140اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بنين  220 بنات 140باها الثانوية التجارية للبنات " 140"مدارس مركز الواسطى

 

الواسطى التجارية المشتركة  بنين 220  درجة بنات 140درجة الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير  بنين 180 درجة بنات 140 درجةمدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة  بنين 220درجة بنات 140درجة

اشمنت التجارية المشتركة  بنين 220 درجة بنات 140 درجةمنشأة هديب التجارية المشتركة  بنين 220 درجة بنات 140درجة

 

مدارس مركز اهناسيا

اهناسيا التجارية    بنين 220 درجة بنات 140 درجةسدمنت التجارية بنات  140

 

مدارس مركز بباببا التجارية المشتركة   بنين 220 درجة بنات 140درجة

 

مدارس مركز سمسطا الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة   بنين 220 درجة بنات 140 درجة

مدارس مركز الفشن
 

الفشن التجارية المشتركة  بنين 220 درجة  بنات 140 

 

التعليم المزدوج  صناعي

 

بني سويف 

بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين 170 درجة بني سويف الكهربائية العسكرية بنين 180 درجةبني سويف الزخرفية بنات 175درجةبني سويف الفنية بنات  160 درجة 

ناصر  ناصر الفنية بنات  160 درجة اهناسيا  اهناسيا الفنية بنات  "170 درجة ببا  الشهيد محمد حسين الفنية بنات   165درجةالتعليم المزدوج  تجاريبني سويف التجارية بنين 170 درجة

 

التعليم المزدوج  فندقي بني سويف الفندقية العسكرية بنين  170 درجة 

 

التعليم المزدوج   زراعيناصر الزراعية العسكرية ببني سويف 145 درجة  

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الجريدة الورقية