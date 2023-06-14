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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ريال مدريد يستقر على 4 بدلاء لـ كريم بنزيما

كريم بنزيما مهاجم
كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على أربعة بدلاء للنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الميرنجي المنتقل لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 .

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انتقل كريم بنزيما لنادي الاتحاد بعقد يمتد لثلاثة مواسم يتقاضى خلالها راتب سنوي قيمته 100 مليون يورو، ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع لاعب جديد في قلب الهجوم خلالشهر يونيو الجاري.

4 بدلاء لـ كريم بنزيما في ريال مدريد

أكدت الصحف المدريدية أن الميرنجي مازال يهتم بالحصول على خدمات النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في قائمة ضمت 4 أسماء من الدوري الفرنسي والأسباني والإنجليزي والإيطالي.

كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هو أهم مطالب الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي، وأبرز ما يسعى له فلورنتينو بيريز رئيس الملكي خاصة بسبب صغر سن اللاعب، وكونه البديل الأنسب بعد رحيل كريم بنزيما، لكن تخاف إدارة الملكي من الدخول في أي صدامات مع فريق العاصمة الفرنسية.

ولا ينوي رئيس ريال مدريد في دفع مبلغ قيمته 200 مليون يورو لضم لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

تواجد اللاعب الإسباني خوسيلو ماتو مهاجم فريق إسبانيول ضمن خطة الميرنجي لدعم الجانب الهجومي في الفريق، ولا يفضل الجمهور المدريدي تلك الصفقة بسبب كبر سن اللاعب ووصوله إلى 33 عام.

مهاجم يوفنتوس الاقرب لخلافة بنزيما

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كما تواجد اللاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي ضمن خطة ريال مدريد للدعم الهجومي والذي قد ينضم على سبيل الإعارة لحل الأزمة لحين التعاقد مع لاعب جديد، ومن المتوقع أن يعرض الملكي مبلغ 12 مليون يورو لاستعارة اللاعب لمدة موسم.

لا تفضل إدارة يوفنتوس رحيل اللاعب علي سبيل الإعارة، وتفضل رحيله بشكل نهائي مقابل الحصول على 70 مليون يورو لرحيل اللاعب الشاب.

 

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