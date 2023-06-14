أنسو فاتي "أضحية" برشلونة للتعاقد مع الصفقات

يقع نادي برشلونة في أزمة كبيرة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعي الفريق بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز لضم صفقات جديدة تدعيمًا للفريق بالموسم المقبل، خاصة بعد رحيل 3 لاعبين من القوام الأساسي.

ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية طاحنة، تضعه في خانة الرحايا، في ظل تعاقد ريال مدريد غريمه التقليدي بأكثر من صفقة قوية لتدعيم الفريق وتغيير دمائه بلاعبين أصغر سنًا ورحيل نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

برشلونة يُضحي بـ أنسو فاتي لحل الأزمة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي برشلونة لتسويق اللاعب أنسو فاتي لتوفير سيلولة مالية وضم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي.

وأوضحت التقارير أن برشلونة لا يزال يضع فاتي في السوق، فهم في النادي يؤكدون أنه بدون خروج لاعبين، لا يمكن أن يحضر لاعبين".

ويعتبر فاتي هو أبرز اللاعبين القادرين على حل الأزمة المالية من خلال توفير أكبر هامش ربح للنادي خاصة بعد عدم إعتماد برشلونة عليه، وخروج فاتي سيساعد بتوفير ما يقرب من ال20 مليون وهو رقم يمكن من خلاله تسجيل عقدي جاندوجان وفيتور روكي".

وفي حالة فشل تسويق الاعب أنسو فاتي فهناك كل من جول كوندي وفيران توريس وأنسو فاتي وفرانك كيسييه والعديد من الأسماء الأخرى من أجل تمويل برشلونة في الميركاتو.

صفقات برشلونة المنتظرة الموسم المقبل

ويسعي فريق برشلونة لتدعيم صفوفه الموسم المقبل من خلال الحصول على بديل لسيرجيو بوسكيتس، والأسماء عديدة لكن أبرزها زوبيمندي من ريال سوسييداد، سفيان أمرابط من فيورنتينا، جيدو رودريجيز من ريال بيتيس.

أيضًا يدخل المهاجم يانيك كاراسكو في دائرة إهتمامات الفريق الكتالوني، كما تطمح الإدارة الكتالونية في تعزيز الفريق بحارس مرمى يريح الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

كما أوضحت تقارير صحفية أن برشلونة اتفق رسميًا مع المدافع الإسباني إينييغو مارتينيز في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بيلباو.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى برشلونة جاهدًا للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.

ورحل عن الفريق الكتالوني بشكل رسمي حتي الأن كل من جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذين سطرا تاريخًا كبيرًا في القلعة الكتالونية.