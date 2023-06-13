كيميتش لاعب البايرن يكشف حقيقة انتقاله لـ برشلونة

كشف جوشوا كيميتش لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني عن شائعات انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

ولم يظهر كيميتش "28 عاما" أي اهتمام بفكرة تعاقد البارسا إذ ربطت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية بين كيميتش ونادي برشلونة ليحل مكان سيرخيو بوسكيتس الراحل عن الفريق الكتالوني.

وأكدت تقارير عن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قوله إن كيميتش لاعب من الطراز الأول ويفهم اللعبة.

كما نشرت تقارير تصريحا لتشافي قال فيه :كيميتش مرتبط بعقد، وفي حال فتح الباب، ستجرى محادثات مع بايرن ميونخ.

ويستمر عقد كيميتش مع بايرن ميونخ حتى عام 2025 وقد صرح عقب المباراة الودية التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3 - 3 مساء الاثنين، بأنه على دراية بالشائعات لكنه لا يتعامل معها.

وأضاف كيميتش: يتبقى عامان آخران في عقدي مع بايرن، ولدينا خطط كبيرة بالفريق.