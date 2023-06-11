ريال مدريد يخطف بديل كريم بنزيما من 4 أندية

استقر الجهاز الفني والاداري في نادي ريال مدريد على بديل كريم بنزيما مهاجم الفريق السابق، ولاعب نادي الاتحاد السعودي الحالي، الذي رحل في الميركاتو الصيفي الحالي لدوري روشن 2023.

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وحصل نادي الاتحاد على خدمات كريم بنزيما بعقد لمدة 3 سنوات براتب سنوي قيمته 100 مليون يورو في الموسم، لتنجح إدارة أنمار الحائلي في الحصول على توقيع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد مسيرة دامت لـ14 عامًا مع الميرنجي، وينتهي عقد اللاعب مع النمور في يونيو عام 2026.

بديل كريم بنزيما في ريال مدريد

يستهدف فريق نادي ريال مدريد التعاقد مع الموهبة الفرنسية كولو مواني نجم آينتراخت فرانكفورت، لتعويض رحيل كريم بنزيما للاتحاد السعودي، وخاصة بعد صعوبة حسم الميرنجي لصفقة هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وكاي هافيرتز من نادي تشيلسي.

شروط اينتراخت لرحيل مهاجمة لريال مدريد

ووضع نادي اينتراخت فرانكفورت الالماني شروطه للموافقة على رحيل مواني لريال مدريد في يونيو الجاري، وأن الفريق لن يتنازل عن الحصول على مبلغ 100 مليون يورو، من أجل التخلي عن مهاجمه للدوري الاسباني.

موقف مواني من عرض ريال مدريد

يوافق اللاعب الفرنسي على عرض ريال مدريد ويرغب في خوض تجربه جديده في الموسم المقبل، كما يطمح في تحقيق الفوز بدوري أبطال اوروبا، وهو الذي قد يحسم صفقة صاحب الـ 24 عام سريعًا.

ريال مدريد ينافس 4 اندية على مواني

ودخل ريال مدريد في منافسة شرسة مع أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، لأجل الحصول على خدمات مواني، وليكون بديل كريم بنزيما في الميرنجي بالموسم المقبل.

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