تقارير تكشف رقم بيلينجهام مع ريال مدريد بعد انتقاله الرسمي

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده بشكل رسمي جود بيلينجهام الإنجليزي من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ذلك لمدة ست سنوات مقبلة.



وأنهى نادي ريال مدريد إجراءات الصفقة بشكل رسمي بعد التوصل لإتفاق مع نادي بوروسيا دورتموند على التعاقد مع جود بيلينجهام.



وتابعت النادي الملكي في بيانه الرسمي، أن عقد جود بيلينجهام مع الأسود يمتد حتى عام 2030، لمدة ست مواسم قادمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.



ومن المقرر أن يقدم نادي ريال مدريد، لاعبه جود بيلينجهام لوسائل الإعلام غدًا، الخميس في النادي الإسباني.

وأشارت التقارير، أن نادي ريال مدريد أعطة موافقته على دفع مبلغ 103 مليون يورو كمبلغ ثابت، وحوالي 30% متغيرات في صفقة بيلينجهام.



وتابعت التقارير، أن نادي دورتموند طلب الحصول في البداية مبلغ 150 مليون يورو، وهو مبلغ كان يصعب على ريال مدريد دفعه، رغم ذلك فقد جرت المحادثات بشكل جيد للغاية.



وواصلت التقارير، أن راتب بيلينجهام سيكون من ضمن أعلى الرواتب في النادي الإسباني، ومن المتوقع أن يرتفع فيما بعد، ومصادر مختلفة أكدت أن الراتب سيكون مابين 10-12 مليون يورو سنويًا.



رقم قميص بيلينجهام



كشفت التقارير، أن بيلينجهام لا يوجد أمامه سوى الحصول على أحد رقمي 24 و14 مع النادي الملكي، و لم يرتديهما أي لاعب في صفوف اللوس بلانكوس في الوقت الحالي، خاصة بعد رحيل الثنائي كاسيميرو و ماريانو دياز.



لكن من الممكن أن يحصل النجم الإنجليزي الشاب على القميص رقم 5 مع النادي الملكي في حال تأكد رحيل المدافع فاييخو عن الفريق في الصيف الحالي.





وأعلن ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن قيمة صفقة انتقال بيلينجهام لريال مدريد تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، بعدما تمسك النادي الألماني بهذه القيمة لضم اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن الريال استهدف التعاقد مع جود بسبب الإمكانيات الفنية والبدنية العالية بجانب صغر عمره.

وأوضحت أن الملكي نجح في حسم الصفقة لصالحه بعد صراع شرس مع الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول.

